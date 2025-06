Pontedera, notte di violenza alla Notte Bianca. Fratelli d’Italia: “Città ostaggio della criminalità, servono risposte immediate”

Written by admin• 2:18 pm• Pontedera, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia a Pontedera, e Daniela Luperini, Presidente del circolo di Fratelli d’Italia.

“Quella appena trascorsa è stata una notte drammatica per Pontedera. Scene di inaudita violenza hanno sconvolto via Verdi e il centro cittadino durante la Notte Bianca: risse, armi, urla e momenti di panico hanno trasformato il cuore della città in uno scenario inaccettabile.”

A denunciarlo con fermezza sono Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, e Daniela Luperini, presidente del circolo locale del partito.

“Un gruppo di circa venti persone, apparentemente di origine nordafricana, armate di machete e coltelli – racconta Raffaele Saviano, titolare del locale Rewind – correva per la strada inseguendo altri ragazzi con l’intento evidente di aggredirli. Stavamo caricando il furgone e siamo stati costretti a rifugiarci all’interno del locale. Abbiamo avuto davvero paura. È stato un episodio assurdo, fuori controllo.”

Secondo le informazioni raccolte tra cittadini, commercianti e presenti all’evento, si sarebbero verificati almeno quattro arresti: tre effettuati dai Carabinieri, uno dalla Polizia di Stato. Gli arrestati, secondo quanto emerso, apparterrebbero a una famiglia di origine kosovara già nota alle forze dell’ordine per comportamenti violenti. Durante gli scontri, alcuni agenti e uno steward sarebbero rimasti feriti. “A loro va la nostra piena solidarietà – dichiarano Bagnoli e Luperini –. Chi ogni giorno serve lo Stato in prima linea deve essere tutelato, non lasciato solo a fronteggiare bande di criminali.”

“Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ennesima manifestazione di un’escalation incontrollata di violenza – proseguono –. La situazione di Pontedera è ormai insostenibile: spaccio, risse, vandalismi e un senso diffuso di insicurezza stanno mettendo in ginocchio la città. I cittadini si sentono soli, abbandonati da un’Amministrazione incapace di rispondere ai bisogni reali della comunità.”

Fratelli d’Italia punta il dito contro la gestione dell’amministrazione Franconi: “Dove sono i controlli promessi? Che fine ha fatto il piano sicurezza annunciato più volte? E gli interventi di riqualificazione sbandierati in campagna elettorale?”

“Il Partito Democratico – concludono – ha perso il contatto con la realtà. Insegue una visione ideologica che minimizza il tema della sicurezza e spesso trasforma chi delinque in una vittima del sistema. Per noi è esattamente il contrario: chi trasforma le strade in teatri di violenza va fermato, espulso se necessario, e punito con la massima severità. Chiediamo un intervento deciso, un piano concreto per restituire sicurezza e dignità a Pontedera. Se la sinistra non è in grado di garantire ciò che ogni cittadino ha diritto di pretendere, faccia un passo indietro.”

Last modified: Giugno 23, 2025