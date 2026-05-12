Nella Casa di Comunità di Via Fleming ampliati gli orari degli sportelli Cup. Ecco le modalità alternative di accesso ai servizi

Written by Redazione• 11:19 am• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che l’apertura della Casa di Comunità di Via Fleming a Pontedera è stata accompagnata da un ampliamento dell’orario degli sportelli CUP che, da lunedì scorso 11 maggio, sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 13.

Con l’occasione si riassumono le modalità alternative per l’accesso alla prestazioni che permettono di evitare di ridurre il ricorso agli sportelli.

PRENOTAZIONE DEI PRELIEVI DEL SANGUE. Con Zerocode per accedere al servizio di prenotazione dei prelievi del sangue è sufficiente, senza alcuna registrazione, digitare l’indirizzo https://zerocode.sanita.toscana.it, link raggiungibile anche dal sito aziendale e da quello della Regione Toscana oltre che da un qualsiasi motore di ricerca. Per prenotare gli sportelli con funzioni amministrative sarà necessario selezionare la voce “Servizi Aziendali Specifici” e poi autenticarsi (con SPID, CIE) in modo da poter garantire sicurezza e protezione dei dati personali. La funzione di prenotazione tramite Zerocode è disponibile anche al totem Puntosi (con Tessera sanitaria e PIN)e nelle farmacie abilitate.

PRENOTAZIONI CUP. Per fissare visite ed esami si può ricorrere al servizio CupTel che risponde al numero 0585-498.498 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13, oppure rivolgersi alle farmacie sia pubbliche sia private abilitate al servizio. Inoltre avendo una prenotazione su ricetta dematerializzata e codice fiscale è possibile prenotare via web in autonomia il proprio appuntamento sulla piattaforma Prenota Sanità Toscana (https://prenota.sanita.toscana.it) raggiungibile tramite la voce “Servizi Online” presente sul sito della Azienda USL Toscana nord ovest.

PAGAMENTI. Per pagare il ticket sono utilizzabili sia le casse automatiche PagoSì presenti su tutto il territorio sia il portale Iris Toscana (https://iris.rete.toscana.it).

CONSEGNA E STAMPA REFERTI. Il referto degli esami di laboratorio può essere consegnato tramite posta elettronica all’indirizzo email che il cittadino comunicherà al momento dell’accettazione del prelievo. Per chi ha attivato la tessera sanitaria, i referti possono anche esser consultati e scaricati tramite fascicolo sanitario elettronico da Totem PuntoSì oppure app Toscana Salute.

SERVIZI AMMINISTRATIVI. Per lo svolgimento delle pratiche amministrative (scelta del medico/pediatra e iscrizione al SSN, rilascio e attivazione Tessera Sanitaria, Rilascio attestato esenzioni) è comunque sempre possibile l’utilizzo del servizio di posta elettronica tramite l’indirizzo sportellivaldera@uslnordovest.toscana.it.

CAMBIO DEL MEDICO. È possibile scegliere un nuovo medico tramite form presente sul sito aziendale (https://form.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_chronoforms6&chronoform=cambio-medico) indicando il medico scelto che sarà automaticamente concesso salvo abbia già raggiunto la quota massima di assistiti (massimalista). È possibile procedere autonomamente al cambio del medico anche tramite app Toscana Salute o tramite Totem PuntoSì.

La maggior parte di queste funzioni (pagamenti, cambio del medico, stampa referti ecc) possono inoltre essere fatte anche attraverso la app Toscana Salute oppure il portale Open Toscana utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.

Last modified: Maggio 12, 2026