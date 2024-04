Pontedera, “Go to Health”: progetto premiato sui temi dell’adolescenza

Scritto da admin• 11:56 am• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – I ragazzi delle scuole superiori hanno creato video, poster e brochure premiati per il concorso “Go to Health”, promosso dai consultori giovani dell’Ausl Toscana nord ovest.

I materiali trattano temi come autostima, emozioni, sessualità, bullismo, contraccezione, amore e amicizia, rivolti a ragazzi dai 13 ai 24 anni. Il progetto mira a far conoscere i servizi offerti dai consultori giovani e a offrire un punto di riferimento per affrontare dubbi e inquietudini durante la transizione verso l’età adulta.

I materiali sono stati realizzati in collaborazione con le scuole del territorio e sono stati premiati il 15 aprile presso l’istituto superiore “Fermi” di Pontedera. La premiazione è stata seguita da una commissione composta da vari esperti del settore.

I materiali premiati verranno utilizzati per promuovere i servizi dei consultori giovani tramite social media, scuole e altri canali. Il progetto ha ricevuto finanziamenti dal fondo ministeriale per il benessere della persona.

