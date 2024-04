Pisa, 79° Anniversario della Liberazione: il Ricordo di Carlo Smuraglia e l’Impegno per la Pace

Scritto da admin• 11:51 am• Pisa, Attualità

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di ANPI Pisa

“Il 25 aprile del 1945 segnò la fine dell’occupazione tedesca e della dittatura fascista, aprendo le porte alla Repubblica e alla democrazia. Da allora, il 25 aprile è stato celebrato come la Festa della Liberazione, un giorno sacro per tutti gli italiani. Quest’anno, in occasione del 79° anniversario, a Pisa dedichiamo questa giornata al ricordo di Carlo Smuraglia. Nato ad Ancona il 12 agosto 1923, Smuraglia si trasferì a Pisa nel 1942 per gli studi giuridici. Dopo l’8 settembre 1943, si unì a una formazione partigiana nelle Marche e nel 1944 si arruolò come volontario nel gruppo di combattimento “Cremona” dell’Esercito italiano. Dopo la Liberazione, tornò a Pisa per laurearsi in Giurisprudenza e intraprese una carriera nelle istituzioni, come Avvocato e accademico. Per 13 anni fu Assessore in Provincia, distinguendosi come giuslavorista di grande rilievo. Successivamente, prosegue la nota “ricoprì importanti incarichi nazionali e internazionali, tra cui la presidenza dell’ANPI dal 2011 al 2017. Smuraglia è stato insignito della onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica italiana nel 1980. È stato una figura di spicco nel panorama italiano, impegnato nella difesa dei valori democratici e della pace. A Pisa ha iniziato il suo percorso e vi è rimasto profondamente legato per tutta la vita. Oggi, mentre assistiamo a manifestazioni di nostalgici del fascismo e a un aumento delle tensioni xenofobe e razziste, l’ANPI ribadisce il suo NO. Come allora, è importante essere partigiani della pace. Carlo Smuraglia rimane un punto di riferimento per tutti noi, un esempio di impegno e dedizione alla causa della libertà e della democrazia“, conclude il comunicato.

Last modified: Aprile 17, 2024