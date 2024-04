Pontedera e il Vespa World Day: analisi e prospettive turistiche. Intervento del candidato Sindaco Bagnoli

Scritto da admin• 9:45 pm• Pontedera, Politica, Tutti

PONTEDERA – Il candidato sindaco Matteo Bagnoli esprime preoccupazione riguardo al Vespa World Day a Pontedera, sottolineando la decadenza della capacità ricettiva della città.

Bagnoli evidenzia la perdita di posizioni di Pontedera rispetto ad altri comuni limitrofi in termini di presenze turistiche. Ritiene che l’evento avrebbe potuto rappresentare una grande opportunità per il territorio, ma teme che possa generare scarso impatto economico.

Propone un cambio di rotta, indicando la necessità di sviluppare una strategia turistica per trasformare Pontedera in un “hub turistico”. Bagnoli enfatizza l’importanza di una programmazione definita, di investimenti mirati e di competenze specialistiche per invertire la tendenza negativa degli ultimi anni e trasformare le visite turistiche in un successo economico duraturo.

Conclude auspicando un cambiamento di approccio verso il turismo e una gestione più metodica e lungimirante dell’amministrazione comunale.

