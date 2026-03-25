Pontedera cresce: nel 2025 oltre 28mila arrivi

Written by Redazione• 6:44 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Numeri in crescita per il turismo a Pontedera nel 2025, secondo i dati diffusi dalla Regione Toscana. Il Comune si colloca al quarto posto in provincia per numero di arrivi e all’undicesimo per presenze.

Nel dettaglio, gli arrivi sono stati 28.500 (di cui oltre 12mila stranieri), mentre le presenze hanno raggiunto quota 58.413. Un netto aumento rispetto al 2024, quando si erano registrati circa 17mila arrivi e 40mila presenze.

“Si tratta di un dato molto incoraggiante, vicino ai livelli del 2019 – commenta l’assessore Alessandro Puccinelli –. Una crescita che conferma una tendenza positiva e su cui vogliamo continuare a investire”.

Tra i punti di forza del territorio, la posizione strategica, il Museo Piaggio e la valorizzazione culturale e artistica, elementi su cui l’amministrazione punta per consolidare l’attrattività turistica.

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Last modified: Marzo 25, 2026