Asl Toscana Nord Ovest, riaperti i termini per assumere un ingegnere: domande entro il 14 aprile

Written by Redazione• 6:41 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – L’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha riaperto i termini per partecipare alla selezione pubblica finalizzata all’assunzione a tempo determinato e pieno di un collaboratore tecnico professionale ingegnere (categoria D), da inserire nel Dipartimento Tecnico e Patrimonio.

La nuova scadenza per presentare domanda è fissata al 14 aprile 2026.

L’incarico prevede un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecniche dell’Azienda e favorire l’ingresso di giovani professionisti nel sistema sanitario pubblico.

Possono partecipare candidati con laurea in ingegneria tra quelle indicate dal bando, iscrizione all’Albo professionale e meno di 33 anni. La selezione si articolerà nella valutazione dei titoli e in prove d’esame.

Le domande dovranno essere inviate tramite raccomandata o PEC secondo le modalità previste nell’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Last modified: Marzo 25, 2026