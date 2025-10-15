Fratelli d’Italia vola a Terricciola: record di consensi nel Comune del vino

Written by admin• 12:41 pm• Terricciola

TERRICCIOLA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia Terricciola.

“Archiviata la tornata elettorale che ha riconfermato Eugenio Giani alla guida della Regione, a Terricciola è tempo di bilanci per il centrodestra. E i numeri sorridono in particolare a Fratelli d’Italia, che ottiene risultati sorprendenti sul piano locale. Il partito guidato da Giorgia Meloni ha conquistato il 39,35% dei consensi nel Comune della Valdera, quasi 13 punti sopra la media regionale, confermandosi il primo partito a livello locale. A livello provinciale, Terricciola rappresenta un vero e proprio “caso”: solo a Santa Croce sull’Arno Fratelli d’Italia ha fatto leggermente meglio, con il 39,58%.“.

“Il centrodestra a Terricciola cresce, e la performance di Fratelli d’Italia è particolarmente significativa”, sottolinea la sezione locale del partito. Su cinque seggi, in tre il partito ha superato il 40%, con il dato più alto registrato a Selvatelle, il paese più popoloso del comune, dove Fratelli d’Italia ha ottenuto il 43,11% dei voti. Un risultato che rappresenta un record assoluto per il partito sia in Valdera sia nella circoscrizione pisana. Nel complesso, a Terricciola Fratelli d’Italia ha raccolto più voti che in tutti gli altri otto comuni pisani dove ha prevalso il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi, fatta eccezione per Santa Croce sull’Arno. La crescita rispetto alle elezioni europee del 2024 è evidente: allora il partito aveva ottenuto il 33,91%, registrando quindi un incremento di 5,44 punti percentuali in poco più di un anno. Va però considerato che l’affluenza alle regionali è stata più bassa (52,27%) rispetto al 73,37% delle elezioni europee, con 734 votanti in meno.“.

“L’astensionismo ha colpito anche la nostra comunità – commentano dal circolo – e questo ci sprona a intensificare il lavoro sul territorio, per intercettare, stimolare e ascoltare quella parte di elettorato che sembra aver perso fiducia nella politica e nella sua capacità di rappresentare i cittadini”.

