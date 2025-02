Pontedera, anziano caduto sul bus: l’autista interviene prontamente e presta soccorso fino all’arrivo dell’ambulanza

Written by admin• 12:22 pm• Attualità, Cronaca, Pontedera

PONTEDERA – Un tonfo seguito da richiami di ragazzi che attirano l’attenzione dell’autista: una persona anziana è caduta a terra. L’autista ferma prontamente il bus, mettendolo in sicurezza, e si precipita a soccorrere l’uomo. Realizzando che la situazione è grave, chiama il 118 e presta il suo aiuto fino all’arrivo dei sanitari.

L’incidente è avvenuto lunedì 17 febbraio 2025, intorno alle 13, a Pontedera, lungo la Linea 400 che collega Lari a Casciana Alta. Quando il bus si avvicina alla rotonda vicino al cimitero di Pontedera, l’autista sente un forte rumore provenire dal retro del veicolo e alcuni ragazzi lo avvertono subito di un problema. Fermato il bus, l’autista scopre che un anziano passeggero, salito poco prima alla fermata dell’ospedale, è svenuto e si trova in difficoltà. Nonostante l’uomo insista per proseguire verso casa, l’autista, visibilmente preoccupato per la sua sicurezza, e gli altri passeggeri lo convincono ad attendere i soccorsi. Nessuno a bordo protesta, e tutti rimangono in attesa con grande senso di solidarietà. L’ambulanza arriva poco dopo, e l’anziano viene trasportato in ospedale. La corsa ha subito un ritardo di circa 20 minuti.

Il Presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli, ha espresso il suo apprezzamento: “Desidero ringraziare il nostro autista per la professionalità e l’immediato intervento in una situazione così delicata, ma anche per l’umanità dimostrata verso una persona in difficoltà. Ringrazio anche tutti gli utenti a bordo, in particolare i ragazzi che hanno prontamente segnalato il problema, dimostrando che la solidarietà è un valore concreto. Questo episodio è una dimostrazione di quanto siano fondamentali i lavoratori del servizio pubblico, come gli autisti, per la nostra comunità“.

Last modified: Febbraio 20, 2025