Pontedera, al Teatro Era il reading “Che sia una storia – Biografie dal genocidio” dedicato a Gaza

PONTEDERA – Mercoledì 28 gennaio alle ore 21.15 il Teatro Era di Pontedera ospita “Che sia una storia – Biografie dal genocidio”, un reading collettivo con musica dedicato alle storie dei vissuti e dei vivi di Gaza. L’evento, aperto al pubblico, nasce con l’obiettivo di restituire nomi, voci e biografie a una realtà troppo spesso ridotta a numeri o oscurata dal silenzio mediatico.

«Raccontare le storie non è un esercizio di memoria fine a sé stesso – spiega la vicesindaca di Pontedera Carla Cocilova – ma un atto di responsabilità e un passaggio necessario verso la giustizia».

Nel corso della serata interverranno, tra gli altri, Paola Caridi, Micaela Frulli, Tomaso Montanari (promotori di Ultimo Giorno di Gaza), Aya Ashour (giornalista), Haidar Al-Ghazali (poeta), Adam Dawoud (ballerino) e Daniela Morozzi (attrice). Sono previsti anche contributi video dalla Palestina.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Pontedera in collaborazione con Arci Valdera, Accademia dell’Incompiuto, Libreria Roma, Sanitari e Docenti della Rete Digiuno per Gaza, Spazio NU, Voci per Gaza e Madaus. L’ingresso è gratuito con prenotazione online (Eventbrite). All’entrata sarà attiva una raccolta fondi a sostegno di un progetto educativo gestito da Arci con il Remedial Education Center di Gaza, finalizzato al ripristino di scuole e spazi educativi per bambini e bambine.

«Il sostegno a questo percorso collettivo – conclude Cocilova – vuole essere un primo passo verso la costruzione di un archivio di storie capace di generare nuovi gesti culturali, educativi e civili, e al tempo stesso dare concretezza alla solidarietà attiva».

