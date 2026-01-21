Guasto alla rete idrica a Staffoli: mancanze d’acqua in diverse vie, autobotte in piazza Panattoni

SANTA CROCE SULL’ARNO- A causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Santa Croce sull’Arno, nella giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio, si stanno verificando mancanze d’acqua nella frazione di Staffoli. A comunicarlo è Acque.
I disservizi interessano le vie Porto alle Lenze, Marchetti, Di Manà, Vino, Marx, Pieraccetti, Livornese, Vecchia Livornese, Firenze, Foscolo, Ferretto, Milano, Bocciardi, Tramontano, Bechini, Confini e Pinete, nel tratto compreso tra via Livornese e via Firenze.
I tecnici sono già al lavoro per effettuare l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio è previsto indicativamente entro le ore 16. Al momento della riattivazione potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a risolversi in breve tempo.
Per limitare i disagi alla popolazione, è in fase di allestimento un servizio di rifornimento idrico sostitutivo tramite autobotte, posizionata in piazza Panattoni.
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde di Acque 800 983 389.
Last modified: Gennaio 21, 2026