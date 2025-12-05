Ponte dell’8 dicembre: risultati positivi, Pisa cresce anche a Natale

Written by admin• 3:45 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sono circa 8 milioni gli italiani pronti a mettersi in viaggio per il Ponte dell’Immacolata, un dato in crescita di un milione rispetto al 2024 e associato a una spesa complessiva che si avvicina ai 3 miliardi di euro. È quanto evidenziato dal focus dell’Osservatorio Turismo di Confcommercio, realizzato con Swg.

In questo quadro nazionale positivo, Pisa si distingue per un andamento particolarmente dinamico. Gli operatori del territorio segnalano un ponte dell’8 dicembre con un bilancio positivo. L’andamento del Ponte fa da apripista a un dicembre sorprendentemente forte, con una Pisa sempre più attrattiva anche al di fuori dei periodi classici.

“Il ponte sta andando molto bene, con dati decisamente incoraggianti e migliori rispetto allo scorso anno” – afferma il Presidente Federalberghi Confcommercio Pisa Andrea Romanelli – “Si percepisce chiaramente un andamento molto positivo concentrato soprattutto sui due giorni centrali, mentre l’8 dicembre, che coincide con il rientro, mostra una fisiologica debolezza. In diverse strutture le performance sono molto buone, in alcuni casi anche oltre le aspettative.”

“È sorprendente vedere come stia andando molto bene anche il periodo di Natale, che per Pisa storicamente non è mai stato un momento forte. Eravamo abituati a occupazioni intorno al 30%, mentre quest’anno stiamo registrando tassi che arrivano anche al 60-70%. Pisa sta diventando attrattiva anche per il Natale, ed è una novità assoluta”.

Indicazioni positive emergono anche per l’ultimo dell’anno: “Il Capodanno si sta comportando bene, in linea con la tradizione: è il classico periodo in cui la gente si muove e programmazione e prenotazioni lo confermano”, conclude Romanelli.

“Questi dati confermano che Pisa sta attraversando una fase di crescita significativa sul fronte turistico, non solo nei periodi tradizionalmente forti, ma anche in momenti dell’anno che storicamente non registravano numeri rilevanti” commenta il Direttore Generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli “Il merito è degli operatori che continuano a investire in professionalità e servizi, ma anche della capacità del territorio di evolversi e presentarsi con un’immagine sempre più competitiva. Pisa ha tutte le carte in regola per crescere ancora e diventare una meta di riferimento anche nei mesi invernali.”

Dicembre 5, 2025