Dipinti in dono alla sala d’attesa della Neuro-rianimazione

PISA – Una serie di quadri raffiguranti paesaggi marittimi e rilassanti, dipinti dall’ex infermiera della Sezione dipartimentale di Neuroanestesia e rianimazione dell’Aoup, Monica Bellini, abbelliscono da oggi la sala d’attesa della struttura di terapia intensiva diretta da Francesco De Masi.

Il dono arriva dalla famiglia Marconcini di Livorno che ha voluto devolvere una somma di denaro al reparto, in segno di gratitudine a tutti gli operatori sanitari che si sono prodigati con professionalità, dedizione e affetto alle cure e alla gestione del fine vita durante il ricovero della loro amatissima congiunta. Con la somma sono stati acquistati tele e colori per realizzare i dipinti.

Alla cerimonia di donazione con i familiari, l’autrice dei quadri e lo staff del reparto, con la direzione infermieristica, ha partecipato la direttrice sanitaria dell’Aoup Giuliana Fabbri, che ha sottolineato l’importanza dell’umanizzazione delle cure, un valore aggiunto ormai imprescindibile per ogni ospedale.

