Pisa, la salvezza è difficile, ma non impossibile: ecco perché devi crederci!

Written by admin• 8:37 am• Pisa SC

Il Crotone di Nicola ultimo a nove punti nel girone di andata riuscì nell’impresa della salvezza nella stagione 2016-17 conquistando 25 punti nel girone di ritorno

PISA – Tornato a disputare il Campionato di Serie A a 34 anni di distanza dall’ultima occasione, il Pisa ha concluso il Girone di Andata all’ultimo posto in Classifica con appena 12 punti, ovvero la peggiore posizione per i nerazzurri rispetto alle precedenti 7 esperienze nella Massima Divisione, mentre, al contrario, il miglior piazzamento a metà torneo è quello del debutto nella stagione 1968-’69, vale a dire decimo a quota 12.

di Giovanni Manenti

Tale situazione ovviamente preoccupa la tifoseria in merito ad un possibile, immediato ritorno nella Serie Cadetta, ragion per cui abbiamo voluto esaminare l’andamento degli ultimi 10 Campionati di A per verificare, con dati oggettivi e statistici, quali possano essere le probabilità di mantenere la Categoria per l’undici di Mister Gilardino, suddividendole in tre fasce di analisi.

QUOTA SALVEZZA: nell’ultimo decennio, la quota più bassa per ottenere la salvezza si è verificata al termine della stagione 2021-’22, allorché alla Salernitana furono sufficienti 31 punti per evitare la retrocessione ed appena un gradino più su è avvenuto per i Campionati 2024-’25 e 2022-’23 – anche se in quest’ultimo caso, il Verona si salvò a quota 31, ma solo dopo spareggio vinto 3-1 sullo Spezia – mentre, al contrario, non sono sufficienti 38 punti al Carpi nel 2015-’16 ed all’Empoli nel 2018-’19 per mantenere la Categoria, per quanto concerne i toscani essendo in svantaggio con il Genoa negli scontri diretti.

L’andamento dell’attuale Campionato, con Pisa ultimo con 12 punti, Fiorentina e Verona penultimi con 13 e Genoa quart’ultimo con 16 è tale da prevedere realisticamente una “quota salvezza” attorno ai 31/33 punti, tenendo altresì conto che la lotta piuttosto serrata in vetta alla Graduatoria sia per lo Scudetto che per la qualificazione alla prossima Champions League difficilmente vedrà le prime della classe perdere punti nelle gare in cui affronteranno le squadre in lotta per la salvezza.

RETROCESSIONE EVITATA DOPO IL GIRONE DI ANDATA: qui, come prevedibile, la questione è molto più problematica, visto che in una sola occasione si è verificato il caso che una formazione ultima in Classifica (ed, oltretutto, con appena 9 punti al proprio attivo) sia riuscita a salvarsi a fine Campionato, un autentico “Miracolo Sportivo” compiuto dal Crotone nella stagione 2016-’17, conclusa al quart’ultimo posto a quota 34, ovvero raccogliendo ben 25 punti (!!) nel ritorno, mentre se allarghiamo il campo a coloro che sono riusciti ad evitare la retrocessione dopo aver conquistato 12 punti (o meno) all’andata così come il Pisa quest’anno, una tale impresa è stata centrata dalle già ricordate Verona nel 2022-’23 (12 punti all’andata e 31 a fine Torneo) e Salernitana l’anno precedente (11 punti al giro di boa e 31 alla fine), con il Bologna che, terz’ultimo con 13 punti nella Stagione 2018-’19, ne ottiene addirittura 31 nel ritorno concludendo decimo a quota 44.

SQUADRE CROLLATE NEL GIRONE DI RITORNO: così come vi sono squadre che si riscattano nella seconda metà del Campionato, ve ne sono altre che, più o meno inspiegabilmente, crollano nel Girone di ritorno, così da incappare in una retrocessione che sembrava evitabilissima per larga parte della stagione, ed il caso più eclatante risulta quello del Benevento che nel Torneo 2020-’21, allenato da Filippo Inzaghi, chiude l’andata in 11esima posizione con 22 punti – ed un margine di 8 lunghezze sulle terzultime – per poi raccoglierne appena 11 nel ritorno e salutare la Massima Serie con 33 punti e quattro lunghezze di distacco da Cagliari e Torino, mentre anche nella scorsa stagione l’Empoli, dopo aver “girato” a quota 20 (pur se con soli 3 punti di vantaggio sulle terzultime …), a fine Torneo retrocede avendo conquistato solo 11 punti nel ritorno, così come nel 2023-’24 retrocedono in coppia Frosinone e Sassuolo, 15esimi a pari merito con 19 punti a conclusione del Girone di andata, con i laziali condannati alla fine per un solo punto (35 a 36) rispetto a Cagliari ed Empoli.

CONCLUSIONI: sicuramente il cammino del Pisa non è certo dei più semplici – e, non per niente, le Agenzie di Scommesse l’indicano fra le più serie candidate alla retrocessione assieme a Verona, Lecce e Genoa – ma non può altrettanto trattarsi di una “Mission Impossible” per Gilardino ed i suoi ragazzi, specie dopo la recente bella prova di Udine di sabato scorso, anche se, sempre i numeri (che non hanno sentimenti …) evidenziano un dato piuttosto preoccupante per i nerazzurri, ovvero che negli scontri diretti contro Cagliari, Parma, Lecce, Genoa, Fiorentina e Verona hanno conquistato 4 soli punti e peggio di loro hanno fatto solo i viola con 3, mentre la “speciale Classifica” premia il Lecce a quota 11, seguito da Parma e Cagliari con 10, Genoa con 8 e Verona con 6.

E non scopriamo certo l’acqua calda per capire che è soprattutto alla “Cetilar Arena” – dove si svolgeranno le sfide contro Cagliari, Genoa e Lecce – che si giocheranno gran parte delle possibilità di salvezza del Pisa 2025-’26.

Stagione Classifica Girone di Andata Classifica Finale 2024-‘25 Genoa ed Empoli p.20Verona e Parma p.19Como p.18Lecce e Cagliari p.17Venezia p.14Monza p.10 Verona p.37Cagliari e Parma p.36Lecce p.34Empoli p.31Venezia p.29Monza p.18 2023-‘24 Lecce e Genoa p.21Frosinone e Sassuolo p.19Udinese p.17Cagliari p.15Verona p.14Empoli p.13Salernitana p.12 Verona e Lecce p.38Udinese p.37Cagliari ed Empoli p.36Frosinone p.35Sassuolo p.30Salernitana p.17 2022-‘23 Lecce p.20Salernitana e Spezia p.18Sassuolo p.17Verona p.12Sampdoria p.9Cremonese p.8 Empoli p.43Salernitana p.42Lecce p.36Verona e Spezia p.31Cremonese p.27Sampdoria p.19 2021-‘22 Udinese e Sampdoria p.20Venezia p.17Spezia p.16Salernitana e Genoa p.11Cagliari p.10 Sampdoria e Spezia p.36Salernitana p.31Cagliari p.30Genoa p.28Venezia p.27 2020-‘21 Benevento p.22Fiorentina p.21Bologna p.20Spezia, Genoa e Udinese p.18Cagliari e Torino p.14Parma p.13Crotone p.12 Bologna p.41Fiorentina e Udinese p.40Spezia p.39Cagliari e Torino p.37Benevento p.33Crotone p.23Parma p.20 2019-‘20 Fiorentina p.21Sassuolo e Sampdoria p.19Lecce p.15Genoa e Brescia p.14SPAL p.12 Sampdoria p.42Torino p.40Genoa p.39Lecce p.35Brescia p.25SPAL p.20 2018-‘19 Cagliari e Genoa p.20Udinese p.18SPAL p.17Empoli p.16Bologna p.13Frosinone p.10Chievo p.8 (-3) Bologna p.44Sassuolo e Udinese p.43SPAL p.42Parma, Cagliari, Fiorentina p.41Genoa ed Empoli p.38Frosinone p.25Chievo p.17 (-3) 2017-‘18 Chievo e Sassuolo p.21Cagliari p.20Genoa p.18SPAL e Crotone p.15Verona p.13Benevento p.4 Chievo e Udinese p.40Bologna e Cagliari p.39SPAL p.38Crotone p.35Verona p.25Benevento p.21 2016-‘17 Chievo e Udinese p.25Cagliari, Genoa, Sampdoria p.23Bologna p.20Sassuolo p.18Empoli p.17Palermo p.10Crotone e Pescara p.9 Chievo p.43Bologna p.41Genoa p.36Crotone p.34Empoli p.32Palermo p.26Pescara p.18 2015-‘16 Sampdoria e Torino p.23Bologna p.22Palermo p.21Genoa p.19Frosinone p.15Carpi p.14Verona p.8 Tortino e Atalanta p.45Bologna p.42Sampdoria p.40Palermo e Udinese p.39Carpi p.38Frosinone p.31Verona p.28

Last modified: Gennaio 13, 2026