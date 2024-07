Planet4B per una moda sostenibile: l’Università di Pisa in prima linea

Scritto da admin• 5:45 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Gli esperti di Planet4B, un progetto europeo con l’Università di Pisa in prima linea, offrono consigli ai giovani consumatori su come acquistare moda in modo sostenibile.

Raccomandano di comprare meno e meglio, prestare attenzione ai prezzi bassi, considerare l’etichettatura e la trasparenza della filiera produttiva. La moda è uno dei settori più inquinanti, con un grande impatto sulla biodiversità, e il progetto mira a promuovere modelli di produzione sostenibili.

L’Università di Pisa, l’unico partner italiano, conduce studi sull’industria tessile, esaminando l’uso intensivo di pesticidi, il consumo d’acqua e l’inquinamento delle acque. Il progetto coinvolge vari dipartimenti dell’università, con l’obiettivo di individuare e sostenere modelli di produzione innovativi e sostenibili.

Last modified: Luglio 9, 2024