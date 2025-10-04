Più di 200 persone al pranzo degli anziani a Latignano

Written by admin• 3:14 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – Grande successo per il ritorno del Pranzo Sociale per gli anziani del Comune di Cascina andato in scena questo sabato allo Spazio Feste Latignano in Via Ciro Menotti.

Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora al sociale Giulia Guainai. La festa è stata il frutto di una volontà partita dal basso e subito accolta con favore dal Comune avviando una collaborazione con l’associazione ASD Latignano Sport. Circa 200 i partecipanti al pranzo che ha visto un un ricco menù e un piccolo gadget in ricordo della giornata, è seguito poi un momento di intrattenimento per trascorrere qualche ora in compagnia e in allegria.

“Un momento conviviale e di socialità al quale i nostri anziani hanno dimostrato di tenere – hanno detto Betti e Guainai – e che come amministrazione siamo stati ben felici di sostenere. Queste sono occasioni buone per stare insieme, rinsaldare lo spirito di comunità e anche per un confronto su ciò che è stato fatto e cosa c’è ancora da fare. Ci impegniamo a ripristinare in maniera continuativa questo appuntamento di inizio autunno”.

Last modified: Ottobre 4, 2025