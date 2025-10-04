Dario Rollo (VIC): “La politica, i sindacati e le associazioni di categoria, hanno il dovere di ricomporre e non di esasperare le differenze”

Written by admin• 11:48 am• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Dario Rollo Consigliere comunale comune di Cascina del Gruppo “Valori e Impegno Civico” relativa al dibattito in Italia sulla questione palestinese e alle sue ricadute sulla coesione sociale e democratica del Paese.

“In un momento storico caratterizzato da profondi mutamenti negli assetti geopolitici globali – afferma Rollo (VIC) in una nota – l’Europa mostra con evidenza le sue debolezze: incapacità decisionale, divisioni interne, incapacità di incidere realmente sugli scenari internazionali. L’economia arretra, cresce l’incertezza sociale e politica, e l’intero mondo occidentale appare attraversato da tensioni che ne mettono a rischio la stabilità. In questo quadro fragile e complesso, l’Italia non può permettersi di spaccarsi in fazioni contrapposte su questioni che, pur drammatiche, vengono troppo spesso strumentalizzate. La vicenda palestinese è un esempio emblematico: un tema che dovrebbe richiamare alla responsabilità e al rispetto reciproco, viene piegato a logiche interne di consenso, trasformandosi in miccia di divisioni e conflitti che lacerano il tessuto democratico. Le manifestazioni e le prese di posizione, pur legittime nella loro genesi, degenerano talvolta in intolleranza e sopraffazione, in una retorica che non costruisce ponti ma alza muri. A questo si aggiunge l’atteggiamento di una parte della politica che, anziché raffreddare gli animi, alimenta volutamente l’emotività collettiva per fini elettorali. Una scelta miope e irresponsabile, che lascia il Paese più vulnerabile proprio quando servirebbe compattezza. Il risultato è un’Italia più fragile, esposta a pressioni e minacce esterne di qualunque natura, priva di quell’unità che dovrebbe rappresentare la prima linea di difesa in un contesto internazionale instabile. Dividere i cittadini su linee ideologiche costruite ad arte significa rendere inefficace il sistema-Paese e più debole la nostra stessa democrazia. La politica e i corpi intermedi, come i sindacati e associazioni di categoria, hanno il dovere di ricomporre e non di esasperare le differenze. La vera sfida oggi non è cavalcare l’indignazione, ma costruire coesione. Trasformare una tragedia lontana in un’arma di scontro interno significa giocare con il fuoco. E il prezzo, inevitabilmente, rischia di ricadere su tutti noi“. conclude Rollo.

Last modified: Ottobre 4, 2025