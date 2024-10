Piscina in cerca di un gestore a La Gabella

Scritto da admin• 11:26 am• Attualità, Attualità, Calci, Pisa

CALCI – Nei giorni scorsi il sindaco Massimiliano Ghimenti ed alcuni membri della giunta comunale di Calci hanno incontrato Alessandro Monaco, il Procuratore Speciale con delega alla rappresentanza presso le Pubbliche Autorità e la Pubblica Amministrazione, nonché alla gestione del parco immobiliare, della società proprietaria delle aree sportive a La Gabella, dove insistono le piscine e la struttura di più recente realizzazione per la pallavolo.

Tale incontro ha avuto una valenza importante al fine di informare l’Ente della volontà di valorizzare, ovvero mettere a reddito, le proprietà o, in alternativa, alienarle.

La società, al momento, in attesa di procedere con valutazioni e passaggi tecnici tutt’ora in corso sulla struttura della pallavolo, e nell’impossibilità di fare investimenti sul complesso sportivo, tiene a far sapere che, per quanto riguarda la piscina, è disponibile ad accettare proposte serie e concrete di gestione che consentono di riattivare la struttura. A tal fine ha lasciato i propri contatti al Comune, che può darli ad eventuali soggetti seriamente interessati.

A tale riguardo l’amministrazione comunale auspica il raggiungimento di tale obiettivo per la piscina che, giova ricordarlo, era stata chiusa solo ed esclusivamente per scelta del privato. “Come amministrazione comunale – questo il commento del sindaco Ghimenti – siamo felici di aver avviato questa interlocuzione ed auspichiamo che questo nuovo percorso porti Calci a riavere l’utilizzo della piscina, un servizio importante per il territorio, di lunga tradizione, utile per il benessere di tanti cittadini e cittadine che praticano sport acquatici”.

