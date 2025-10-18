Pisa – Verona, una sfida da non fallire. Undicimila spettatori pronti a spingere i nerazzurri

Written by admin• 9:08 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Pisa Sporting Club torna in campo dopo la sosta contro l’Hellas Verona alla Cetilar Arena (fischio d’inizio ore 15). Una sfida da non fallire dopo la batosta subita a Bologna due settimane fa.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Alberto Gilardino nella conferenza stampa della vigilia ha rassicurato tutti: “C’è grande voglia di riscatto da parte mia e da parte della squadra”. Saranno oltre undicimila i presenti all’Arena, quasi 2.000 i tifosi dell’Hellas Verona che seguiranno la squadra che è già in Toscana da giovedì sera. La gara è considerata a rischio dall’Osservatorio visto la rivalità storica e politica tra le due tifoserie. Oltre 250 gli agenti impiegati quest’oggi nelle zone vicino allo stadio in una Pisa ancora una volta blindata.

SUL CAMPO. Tornando al campo e a parlare di ciò che riguarda strettamente il rettangolo verde Gilardino dovrà rinunciare a Tourè squalificato ed oltre ad Esteves e Stengs non ci saranno Lusuardi e Maucci. Dal 1′ per dare un pò più di esperienza ai reparti dentro Albiol a completare il terzetto con capitan Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo Vural potrebbe vincere il ballottaggio con Hojholt mentre a sinistra ballottaggio Leris-Angori con Aebischer che partirà dalla panchina. In attacco ballottaggio Moreo – Tramoni per un posto accanto a Mbala Nzola. Zanetti risponderà al collega Gilardino con il medesimo 3-5-2. Non ci saranno Bella e Kotchap, oltre a Suslov, Oyegoke e Al-Musrati. Davanti a Montipò spazio al debutto di Valentini, Nelsson e Nunez. Centrocampo folto unico dubbio per Zanetti la scelta sulla corsia mancina tra Frese e Bradaric con Belghali a cui verrà affidata la fascia destra. Serdar e Bernede nella zona nevralgica del campo. Davanti tutto è affidato alla coppia formata da Orban e Giovane. Sarr partirà ancora salvo sorprese ancora dalla panchina.

PISA – H.VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-5-2): 1 Semper; 5 Canestrelli, 39 Albiol, 4 Caracciolo; 11 Cuadrado, 6 Marin, 21 Vural, 14 Akinsanmiro, 7 Leris; 32 Moreo, 18 Nzola. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 3 Angori, 8 Hojholt, 9 Meister, 10 Tramoni, 16 Buffon, 33 Calabresi, 36 Piccinini, 42 Bettazzi, 44 Denoon, 78 Mbambi, 94 Bonfanti, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

VERONA (3-5-2): Montipò; 5 Nunez, 15 Nelsson, 6 Valentini; 7 Belghali, 8 Serdar, 63 Gagliardini, 24 Bernede, 3 Frese; 16 Orban, 17 Giovane. A disp. 34 Perilli, 76 Castagnini, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 70 Fallau, 12 Bradaric, 4 Yellu, 11 Akpa-Akpro, 36 Niasse, 21 Harroui, 20 Kastanos, 9 Sarr, 72 Ajayi, 25 Mosquera. All. Paolo Zanetti

ARBITRO: Guida. Guardalinee: Peretti-Perrotti 4 Uomo Allegretta. VAR: Di Paolo. AVAR: Paterna

Last modified: Ottobre 18, 2025