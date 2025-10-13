Pisa – Verona, tutte le info sui biglietti

Written by admin• 12:42 pm• Pisa SC

PISA – La Società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Verona, in programma sabato 18 ottobre 2025 alla Cetilar® Arena (ore 15) e valida per la 7° giornata del Campionato Serie A EniLive.

Apertura Prevendita Curva Nord – Curva Sud – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Lunedì 13 ottobre 2025 (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.

Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa)

– Pisa Store (via Luigi Bianchi, Pisa)

– Tifo Pisa (Fornacette)

N.B. Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti nei settori di Curva (Nord e Sud) e Gradinata potranno acquistare biglietti solo i possessori della Membership Pisa Card. Tale limitazione NON riguarderà i settori di Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore.

Apertura Prevendita Settore Ospiti (Curva Sud). Lunedì 13 ottobre 2025 (ore 15.30). Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti i residenti nella Regione Veneto, Lombardia e Trentino-Alto Adige potranno acquistare biglietti esclusivamente nel settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Hellas Verona FC.

Prevendita on line. Attiva a partire da lunedì 13 ottobre 2025 (ore 15.30). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati alle Persone con Disabilità nel settore di Tribuna. La modalità on line sarà attiva per il settore ospiti

Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Servizi Accessori Abbonamento Plus. Ricordiamo che tutti i possessori dell’Abbonamento a tariffa Plus potranno:

– Usufruire del servizio Ticketag che permette di rivendere il rateo relativo a una partita a cui non è possibile partecipare, ottenendo un rimborso per quella singola gara. Cliccando su questo link https://pisa-ticketag.ticketone.it/

– Cedere gratuitamente il proprio posto a un’altra persona (in questo caso senza rimborso). Cliccando su questo link https://sport.ticketone.it/post-order

Iniziativa Speciale rivolta alle Donne. Ottobre è il mese ‘rosa’, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per celebrare la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico che si svilupperà con tutte le sue iniziative proprio oggi, 13 ottobre, la Società ha deciso di dedicare una tariffa speciale in Tribuna Coperta (Superiore e Inferiore) a tutte le donne. Fino ad esaurimento dei posti sarà possibile usufruire di tale tariffa solo ed esclusivamente recandosi presso i punti vendita ufficiali del Pisa Sporting Club.

Promo Under 14. Per questa partita sarà valida anche la promozione riservata ai minori anni 14 cui la società ha riservato n.600 biglietti a titolo gratuito ottenibili, fino ad esaurimento, in tutti i settori dello Stadio. I titoli omaggio potranno essere richiesti presso il Pisa Store di via Oberdan 22 (Borgo Largo) a fronte dell’acquisto di un biglietto a tariffa intera da parte di un di un accompagnatore maggiorenne (genitore o parente fino al quarto grado). Ricordiamo che la legge (D.L. 8/2/2007 nr. 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41) prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

Questi i prezzi dei biglietti

Curva Nord

Intero. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 10.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 10.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 15.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 65.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Donne. 30.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 105.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Donne. 50.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Informazione di servizio.

– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2011

Last modified: Ottobre 13, 2025