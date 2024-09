Pisa Training Centre. La giunta approva la delibera di adozione del piano attuativo

Scritto da admin• 4:38 pm• Attualità, Pisa

PISA – La Giunta comunale ha approvato oggi pomeriggio la delibera di adozione del piano attuativo per la realizzazione del Pisa Training Centre nel quartiere di Gagno. Il progetto definitivo era stato depositato a Palazzo Gambacorti lo scorso 16 settembre, data in cui l’Amministrazione Comunale lo ha trasmesso al Genio Civile per il parere di competenza. Come anticipato dal Sindaco Michele Conti «siamo alle battute finali di un percorso che permetterà, entro la fine dell’anno, di aver concluso la pratica edilizio-urbanistica, con la possibilità di rilasciare il permesso a costruire nel mese di gennaio. Siamo soddisfatti perché il percorso non era semplice e neanche scontato ma, come sempre, di fronte a progetti che migliorano la città, la nostra Amministrazione cerca di dare risposte a tutti in tempi celeri».

«Il piano attuativo – dichiara l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli – è stato adottato grazie anche al grande impegno dell’Ufficio Urbanistica, del quale voglio ringraziare tutti i componenti per l’intenso lavoro di questo periodo, finalizzato ad arrivare in tempi rapidi al risultato finale».

Le tempistiche. L’atto urbanistico, di competenza della Giunta Comunale, non necessita del passaggio in Consiglio Comunale. Dopo l’adozione in Giunta di oggi, ci sarà la pubblicazione sul Burt, Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Da quel momento scattano i 45 giorni di tempo per le osservazioni che saranno controdedotte dall’ufficio urbanistica del Comune di Pisa prima dell’approvazione definitiva. Da quel momento sarà possibile il rilascio del permesso a costruire.

