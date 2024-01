Pisa – Spezia: le modalità di acquisto dei biglietti

Scritto da admin• 6:25 pm• Pisa SC

PISA – La società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti validi per la gara Pisa-Spezia, in programma sabato 27 gennaio 2024 all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 16.15) e valida per la 22° giornata del Campionato Serie BKT.

Apertura Prevendita Curva Nord – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Martedì 23 gennaio (ore 10.00) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. Per decisione delle Autorità competenti è inibita la vendita on line dei tagliandi dei suddetti settori che saranno disponibili in tutti i punti vendita terrestri del circuito Ticketone.

Questi i tradizionali punti vendita presenti sul territorio:

– Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22)

– Pisa Store (via Luigi Bianchi)

– Solo Pisa (via Piave)

– Tifo Pisa (Fornacette)

Apertura Prevendita Curva Sud (settore ospiti). Martedì 23 gennaio (ore 10.00). Per decisione delle Autorità competenti i residenti nella Regione Liguria e nella Provincia di Massa-Carrara potranno acquistare biglietti soltanto nel suddetto settore e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Spezia Calcio. E’ altresì inibita la vendita on line dei tagliandi che dunque saranno disponibili soltanto nei punti vendita terrestri del circuito Ticketone presenti sul territorio della Regione Liguria e della Provincia di Massa-Carrara

Speciale Under 19. Nel settore di Gradinata Laterale saranno riservati n.200 biglietti a ragazzi e ragazze appartenenti alla categoria Under 19; tali biglietti saranno disponibili (fino ad esaurimento del numero previsto) esclusivamente al Pisa Store di Via Oberdan (Borgo Largo) al prezzo speciale di 10 euro (+ 2 euro d.p.).

Questi i prezzi dei biglietti

Curva Nord

( Settore Esaurito – disponibile solo con servizio Ticketag )

Intero. 20 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 20 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata Premium

Intero. 30.00 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata Laterale

Intero. 27.00 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 19. 10.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 40.00 euro (+ 5 euro d.p.)

Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Disabili. 20.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 60.00 euro (+ 8 euro d.p.)

Under 14. 14.00 euro (+ 1 euro d.p.)

Disabili. 20.00 euro (+ 2 euro d.p.)

– La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti.

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2009

Last modified: Gennaio 22, 2024