Coppa Italia. Forneau fischia la prima gara ufficiale del Pisa a Frosinone

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative ai Trentaduesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa. Questi i designati per la gara Frosinone-Pisa, in programma lunedì 12 agosto (ore 18) allo Stadio “Stirpe”.

Arbitro. Francesco Fourneau della Sezione A.I.A. di Roma 1

1° Assistente. Mario Vigile della Sezione A.I.A. di Cosenza

2° Assistente. Tiziana Trasciatti della Sezione A.I.A. di Foligno

4° Ufficiale. Gianluca Grasso della Sezione A.I.A. di Ariano Irpino

Var. Niccolò Baroni della Sezione A.I.A. di Firenze

Avar. Paolo Mazzoleni della Sezione A.I.A. di Bergamo

