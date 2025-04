Pisa si tinge di rosa: un mese di eventi tra sport, cultura e gusto in attesa del Giro d’Italia

Written by admin• 7:09 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

PISA- Dopo 45 anni di attesa, il Giro d’Italia torna a fare tappa a Pisa. L’appuntamento è per martedì 20 maggio, quando la città ospiterà l’arrivo della decima tappa della 108ª edizione della corsa. Un ritorno storico, che sarà accompagnato da un ricco cartellone di eventi – mostre, talk, spettacoli, biciclettate, proiezioni e degustazioni – pensato per celebrare il ciclismo e il suo profondo legame con il territorio.

L’ultima volta che Pisa accolse la Corsa Rosa fu proprio il 20 maggio del 1980, un martedì come quest’anno. Un segno del destino, ma anche il frutto di un’organizzazione accurata voluta dall’Amministrazione comunale insieme a numerose realtà locali. Il programma è stato presentato oggi in Sala delle Baleari, alla presenza del sindaco Michele Conti, dell’assessora allo sport Frida Scarpa, del comitato organizzatore e di numerosi partner, tra cui Università di Pisa, Fondazione Pisa e Camera di Commercio. Ospite d’onore, la leggenda del ciclismo Fabiana Luperini.

Il sindaco Conti: “Un’occasione unica per promuovere la città”

«Il Giro torna a Pisa dopo 45 anni, e come allora sarà un martedì – ha dichiarato il sindaco Conti –. Ma se quella fu una coincidenza, l’organizzazione di questo grande evento non lo è: è frutto della volontà di coinvolgere l’intero tessuto cittadino, dalle istituzioni alle associazioni, dal mondo universitario a quello produttivo. Sarà un momento di sport, cultura e promozione turistica, con eventi pensati per tutti».

L’assessora Scarpa: “Pisa si colora di rosa”

Frida Scarpa ha illustrato il calendario, ricco di iniziative coinvolgenti: «Dal 12 maggio sotto le Logge di Banchi prenderà vita la Bike Arena, cuore pulsante delle attività, con mostre, ospiti, talk e degustazioni. Ma già dal 25 aprile daremo il via alle celebrazioni con il ritorno della Strapazzata in rosa. E poi la Notte Rosa della Musica, i talk, i laboratori per bambini, e infine la spettacolare cronometro Lucca–Pisa, trasmessa in diretta mondiale per oltre cinque ore».

Un mese di eventi, dal 18 aprile al 20 maggio

Il programma “Aspettando il Giro” si apre il 18 aprile con l’inaugurazione della mostra Passa il Giro, al Museo della Grafica. A seguire, appuntamenti in tutta la città: mercatini artigianali, mostre fotografiche, eventi sportivi, spettacoli teatrali, concerti e cene a tema. Tra i momenti clou, l’aperitivo in rosa sul Ponte di Mezzo (11 maggio), la Cena in Rosa nel centro storico (16 maggio) e la pedalata sul percorso della tappa con Fabiana Luperini e Davide Cassani (19 maggio).

La Bike Arena: il cuore rosa della città

Dal 12 al 20 maggio, le Logge di Banchi ospiteranno la Bike Arena, spazio espositivo e culturale dedicato al ciclismo, con talk, proiezioni, incontri e performance. Ogni sera, dalle 19 alle 21, l’appuntamento è con Il Giro del Gusto: degustazioni gratuite di prodotti locali e specialità del territorio, accompagnate da un rosato in edizione limitata dedicato alla tappa pisana.

“Il Giro è anche cultura, università, territorio”

Grande coinvolgimento anche da parte dell’Università di Pisa, come ha sottolineato Marco Macchia: «Questa è un’opportunità per rafforzare il legame tra università e comunità, promuovendo valori come inclusione, benessere e impegno sociale attraverso lo sport». La Fondazione Pisa, invece, ha annunciato una mostra fotografica a Palazzo Blu, dedicata alle tappe del Giro a Pisa dal 1925 al 1980.

Il grande giorno: 20 maggio

Il giorno della tappa sarà una vera festa: lancio di paracadutisti in Piazza del Duomo, apertura del GiroLand in Piazza dei Cavalieri, maxischermi per seguire la cronometro, spettacoli sulle Mura, concerti e DJ set in tutta la città. Il Giro d’Italia sarà non solo una corsa, ma un’esperienza collettiva capace di unire sport, cultura e passione.

