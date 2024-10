Pisa si candida per ospitare una tappa del campionato di Beach Soccer

Scritto da admin• 11:07 am• Pisa, Sport

PISA – Figura anche il nome di Pisa tra le candidature pervenute al Dipartimento Beach Soccer della LND per ospitare una tappa della prossima stagione di calcio sulla sabbia.



Sta lavorando a pieno ritmo il Lenergy Pisa BS, che negli scorsi giorni ha ampliato la propria area marketing e da settimane si sta adoperando per avvicinare al litorale pisano la disciplina di cui è vicecampione d’Italia e d’Europa. In collaborazione con il Comune di Pisa e il CONI, la società nerazzurra si è proposta di organizzare per la prima volta uno dei numerosi eventi del beach soccer nazionale presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, già sede con la propria beach arena di competizioni internazionali e delle fasi finali dei tornei giovanili, dove proprio pochi mesi fa le promesse under 17 e under 15 del Lenergy Pisa hanno ben figurato. Dalla Serie A maschile a quella femminile, passando per l’Under 20: al momento difficile predire quel che sarà. Sta di fatto però che al fianco di località storiche per questo sport quella di Pisa è una candidatura forte, come forte è la volontà del Comune di Pisa e dell’assessore allo sport Frida Scarpa di realizzare un evento inedito per il territorio. Adesso la palla passa al Consiglio di Dipartimento, che a breve si riunirà per selezionare le sedi di un’estate 2025 all’insegna del grande sport e di tutto lo spettacolo che il beach soccer sa offrire.

Last modified: Ottobre 25, 2024