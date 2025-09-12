Pisa Scotto Festival: lunedì focus sull’adolescenza, martedì laboratorio per i più piccoli

Written by Antonio Tognoli• 12:58 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Pisa Scotto Festival – la rassegna culturale promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Verdi di Pisa e Pisamo -prosegue la sua quinta edizione al Giardino Scotto di Pisa, consolidando la sua vocazione a proporre momenti di confronto su temi che interessano la società contemporanea. Dopo musica, teatro e grandi protagonisti della cultura, la rassegna dedica un appuntamento speciale a una fase delicata e cruciale della vita: l’adolescenza.

Lunedì 15 settembre, alle 18:30, andrà in scena l’incontro dal titolo “Adolescenza: istruzioni per l’uso“. Sul palco si alterneranno tre autori che, da prospettive differenti, hanno analizzato il mondo degli adolescenti, le sue fragilità e le sue risorse. Stefano Vicari, neuropsichiatra infantile e docente universitario, presenterà il suo libro Adolescenti interrotti (Feltrinelli), un saggio che affronta con sguardo clinico ma anche empatico i disagi che caratterizzano questa età. Cristina Obber, scrittrice e formatrice da anni impegnata sui temi dell’educazione di genere e della cittadinanza attiva, porterà invece la sua esperienza attraverso il volume L’orco in cameretta (Solferino), che denuncia i rischi legati agli abusi e alle violenze generate anche dal mondo digitale. A completare il quadro sarà Giuseppe Lorenzetti, pedagogista e formatore, autore di Adolescenza. Manuale di liberazione per giovani inquieti (Signs Books), un testo che restituisce all’adolescenza la sua dimensione di crescita, non solo segnata da difficoltà ma ricca di potenzialità e aperture.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Elisa Bani, che guiderà il dialogo tra gli autori stimolando un confronto vivo e accessibile, capace di coinvolgere genitori, insegnanti, educatori e i ragazzi stessi. L’obiettivo è raccontare l’adolescenza non come un “problema da gestire”, ma come una stagione complessa e intensa che richiede ascolto, strumenti e nuove forme di consapevolezza.

“Adolescenza: istruzioni per l’uso” si annuncia dunque come una serata di grande interesse, in cui la letteratura, la scienza e la pedagogia si incontrano per offrire punti di vista diversi su un’età che continua a rappresentare una sfida tanto per i giovani quanto per gli adulti che li accompagnano nel loro percorso di crescita. L’incontro si terrà lunedì 15 settembre alle ore 18:30 al Giardino Scotto di Pisa, nell’ambito della programmazione del Pisa Scotto Festival. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Martedì 16, negli spazi vicini al palco principale, si terrà il terzo ScottoLab pensato per i più piccoli, stavolta invitati in un viaggio “Alla scoperta dei fiori e delle piante del Giardino Scotto”, con una guida d’eccezione, il vivaista Francesco Mati, docente per l’Accademia Italiana del Giardino, creatore di contenuti in materia ambientale e sul giardino e autore, tra gli altri, del libro per bambini Linn, e il segreto dell’erbario alchemico (MdS Editore).

Per conoscere tutto il programma consultare i siti www.comune.pisa.it o www.teatrodipisa.it

