Ztl Porta a Lucca e Mercato Paparelli: “Necessaria concertazione, lavoriamo per convivenza con le partite del Pisa”. La richiesta di Confcommercio al Sindaco

Written by admin• 12:49 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – “Questioni come l’introduzione della Ztl nel quartiere di Porta a Lucca, e, come apprendiamo dalle dichiarazioni del Sindaco, sul futuro del mercato di via Paparelli, in concomitanza con le partite del Pisa sono fondamentali per l’impatto e i conseguenti effetti sulle attività commerciali, siamo convinti che sia necessaria una concertazione su questi temi”. Questa la richiesta che il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli rivolge al sindaco Conti.

“Alla luce dell’incontro programmato proprio con il primo cittadino per la prossima settimana, riteniamo che si possa intraprendere una strada diversa, proseguedo quel metodo di concertazione basato su dialogo e reciproca fiducia che ha contraddistinto il rapporto con l’amministrazione in ognuna delle recenti discussioni”.

“Il ritorno della squadra nerazzurra in Serie A è un evento attesissimo da tutta la città e siamo convinti che rappresenti una straordinaria opportunità anche per il suo tessuto commerciale. In questa fase così delicata ogni decisione che coinvolge l’area di Porta a Lucca e il mercato Paparelli deve essere discussa e valutata con la massima attenzione.”

“Proprio per questo” prosegue Pieragnoli “riteniamo che si debba lavorare ad una convivenza che garantisca il lavoro e la mobilità di imprenditori, commercianti, lavoratori e cittadini che operano nelle strade vicine allo stadio, compresa quella con gli operatori del Mercato Paparelli, il mercato per eccellenza di Pisa, tra l’altro recentemente interessato da un importante progetto di riqualificazione intrapreso dal Comune in piena collaborazione con le associazioni di categoria. Non vediamo perché lo stesso metodo di concertazione non possa applicarsi anche in occasione di un momento così importante come quello del ritorno Pisa in Serie A”.

Last modified: Settembre 12, 2025