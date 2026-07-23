Pisa Sc: ecco la nuova maglia Home 2026/27

Written by Redazione• 12:13 pm• Pisa SC

Per i sottoscrittori di abbonamento previsto uno sconto del 30 per cento

PISA – Due colori, un simbolo, una bandiera. La nuova maglia Home che il Pisa Sporting Club indosserà nel campionato Serie BKT, stagione 2026-2027, riporta il Nerazzurro nella sua forma più pura.

Le righe verticali Nerazzurre, segno identitario del Pisa SC, corrono su tutta la maglia, affiancate dalle tre strisce Adidas sulle spalle e dal logo Adidas sul petto. La Croce Pisana si posiziona sul cuore rosso di passione e pulsante di storia; quel rosso ripreso anche dai dettagli lineari che incorniciano la maglia. Al centro campeggia ancora una volta il marchio Cetilar®, elemento ormai distintivo e celebrativo del rinnovato connubio con Pharmanutra “che siamo orgogliosi di ‘svelare’ assieme alla nostra nuova maglia ufficiale“.

La nuova maglia Home sarà disponibile dalle ore 12.00 di giovedì 23 luglio sulla piattaforma online ufficiale https://store.pisasportingclub.com/ e potrà essere acquistata a partire da venerdì 24 luglio e per tutto il weekend presso il Pop-Up Store ufficiale presente al Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc di Morgex dove la squadra sta completando la fase di preparazione precampionato. Infine sarà disponibile a partire da martedì 28 luglio nel nuovo store ufficiale in apertura presso le Logge di Banchi, a Pisa.

Ricordiamo che i sottoscrittori di un abbonamento valido per la stagione 2026-27 avranno diritto ad uno sconto del 30%; nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità per poter esercitare tale diritto.

Foto www.pisasportingclub.com

Last modified: Luglio 23, 2026