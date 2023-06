Scritto da admin• 11:15 pm• Pisa SC

PISA – Sarà Aleksandar Kolarov il nuovo Ds del Pisa Sc.



Dopo l’ufficialità della separazione con Claudio Chiellini, la società nerazzurra ha optato per l’ex terzino, tra le altre di Lazio, Roma, Manchester City e Inter come nuovo ds, come si legge sui blog dei giornalisti Di Marzio e Pedullà.



Kolarov avrebbe già firmato un biennale e l’ufficialità è attesa nei prossimi giorni.

Last modified: Giugno 2, 2023