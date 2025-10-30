Il mercato di via San Martino si sposta in piazza Toniolo: nuove disposizioni su viabilità e sosta

Written by admin• 1:15 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – A partire da sabato 1° novembre, il mercato settimanale che si tiene il mercoledì e il sabato sarà trasferito da via San Martino a piazza Toniolo. La decisione, frutto di un accordo tra l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria e gli operatori coinvolti, mira a migliorare l’organizzazione degli spazi e a garantire una maggiore visibilità agli espositori.

Nei soli giorni di mercato saranno in vigore provvedimenti temporanei di viabilità e sosta, validi dalle ore 7.00 alle 16.00.

In particolare, in piazza Toniolo sarà chiuso il transito veicolare. Via Ceci sarà invece a doppio senso di circolazione, mentre alle intersezioni con piazzetta del Crocefisso e vicolo del Torzi sarà possibile svoltare sia a destra che a sinistra.

Per quanto riguarda la sosta, in piazza Toniolo sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, fatta eccezione per gli stalli precedenti l’isola ecologica. Su via Ceci, lato ovest, il divieto di sosta con rimozione coatta interesserà il lato dei civici dispari, mentre nel tratto compreso tra il civico 6 e l’intersezione con piazzetta del Crocefisso (lato est) il divieto sarà esteso a tutta la carreggiata.

Infine, in via San Martino, nel tratto compreso tra via Silvestri e via Giordano Bruno, sarà istituito un senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia abituale, da mantenere a bassa velocità e con la massima cautela. Sul braccetto in uscita da piazza San Martino, accanto alla chiesa, sarà inoltre istituito l’obbligo di “dare precedenza” all’immissione su via San Martino.

