Pisa – Pro Vercelli 1-0. Applausi e saluti a Morgex: buona prova contro la Pro Vercelli nell’ultimo test valdostano

PISA – Si chiude con una prestazione convincente e tanti applausi l’ultima tappa del ritiro estivo in Valle d’Aosta per il Pisa Sporting Club, che nel pomeriggio ha affrontato in amichevole la Pro Vercelli sul terreno del Centro Sportivo “Valdigne Mont Blanc”.

di Antonio Tognoli

AMBIENTE. Davanti a una folta cornice di pubblico (più di un migliaio i tifosi nerazzurri con la presenza della Curva Nord e circa 200 supporters arrivati da Vercelli) con numerosi tifosi nerazzurri giunti fino a Morgex per sostenere la squadra in vista della storica stagione del ritorno in Serie A, la formazione guidata da mister Alberto Gilardino ha messo in campo buone trame di gioco, confermando i progressi visti nei precedenti test.

DAL CAMPO: DENOON BUON DEBUTTO. A portare in vantaggio i nerazzurri nel finale di primo tempo il sempre positivo di Gabriele Piccinini su invito di Alexander Lind. Nella ripresa c’è stato spazio anche per Scuffet, Durmush, Meister, Moreo e Buffon Jr. Nota positiva per il nuovo arrivato Denoon che subentrato, ha già mostrato grinta e precisione. Non ha praticamente sbagliato nulla. Tra i migliori in campo da segnalare le prove di Tramoni, Piccinini e Lind.

FINE RITIRO MERCOLEDI’ C’E’ L’EMPOLI AL CASTELLANI. L’incontro con la Pro Vercelli ha rappresentato il capitolo conclusivo della prima fase di preparazione estiva, vissuta tra le montagne valdostane. Da lunedì 28 luglio infatti, la comitiva nerazzurra inizierà il rientro verso casa, per proseguire il lavoro in vista degli impegni ufficiali. Prossimo appuntamento sul calendario: mercoledì 30 luglio alle ore 18.30, quando il Pisa scenderà nuovamente in campo per un’amichevole di prestigio contro l’Empoli allo stadio “Castellani”. Un nuovo test probante, con la Serie A che si avvicina sempre di più.

PISA – PRO VERCELLI 1-0

PISA SC: Semper (46′ Scuffet), Calabresi (59′ Denoon), Angori (59′ Durmush), Caracciolo (59′ Sapola), Canestrelli (59′ Lusuardi), Akinsanmiro (59′ Hojholt), Piccinini (59′ Tourè), Marin (59′ Meister), Lind (59′ Buffon), Tramoni (59′ Moreo), Maucci. Allenatore Gilardino.

PRO VERCELLI: Passador (59′ Lancellotti), Piran (59′ Pino), Clemente (59′ Anton), Carosso (59′ Marchetti), Furno (59′ Nikolli), Ronchi (59′ O.Sow), Akpa Akpro (59′ Burruano), Iotti (59′ Emmanuello), Comi (59′ Mallahi), Rutigliano (59′ Bunino), A.Sow (59′ Coppola). Allenatore Santoni.

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo. Assistenti Biffi-El Filali.

RETE:. 40′ Piccinini

