Pisa ospiterà una tappa del Giro d’Italia nel maggio 2025: avviso pubblico per sponsorizzazioni e eventi

PISA- Nel maggio 2025, Pisa ospiterà nuovamente una tappa del Giro d’Italia. A tal fine, il Comune di Pisa ha pubblicato un avviso pubblico per la sponsorizzazione finanziaria finalizzata alla creazione di un calendario di eventi da organizzare nei 100 giorni precedenti la tappa. Possono partecipare a questa manifestazione di interesse gli operatori economici come previsto dall’art. 65 del D.lgs. 36/2023. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 20 gennaio 2025.

«Per il 2025 stiamo progettando eventi sportivi di grande rilievo che possano valorizzare la nostra città a livello nazionale e internazionale. Il Giro d’Italia a Pisa è uno di questi eventi» afferma l’assessore allo sport, Frida Scarpa. «Siamo in attesa di conoscere a gennaio l’ufficialità del percorso che attraverserà la nostra città, e nel frattempo stiamo creando un comitato organizzatore per le iniziative che accompagneranno la tappa. Abbiamo quindi avviato questa procedura per invitare le aziende e le società pisane a partecipare finanziariamente alla realizzazione degli eventi.»

L’avviso pubblicato non è vincolante per il Comune di Pisa, che si riserva la facoltà di non dare seguito alle proposte pervenute. Si tratta di una ricerca di mercato per valutare l’interesse dei potenziali sponsor, con la possibilità di modificare e integrare l’avviso successivamente.

