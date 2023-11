Pisa ospita le Giornate Neurologiche da giovedì 16 a sabato 18 novembre

Scritto da admin• 7:24 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Pisa si appresta ad ospitare, da giovedì 16 a sabato 18 novembre prossimi, con un calendario itinerante dislocato tra vari spazi cittadini, le “Giornate Neurologiche Pisane“, il cui programma è stato illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alle presenza del Sindaco Michele Conti, del Prof. Gabriele Siciliano, Professore Ordinario di Neurologia Università di Pisa, Direttore della U.O. Neurologia AOUP, Presidente della Fondazione Un Passo per Te, della Dr.ssa Giulia Ricci, Ricercatrice Università di Pisa e Neurologo AOUP, oltre che di Enzo Marcheschi, in rappresentanza della Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e membro Consiglio Direttivo “Fondazione Un Passo Per Te”.

di Giovanni Manenti

Durante le tre citate giornate si susseguiranno una serie di eventi a carattere scientifico al fine di affrontare diverse tematiche relative alle neuroscienze cliniche con lo scopo di favorirne le collaborazioni, la condivisione e la divulgazione tra Gruppi di Studio, con, in particolare, “Convegni Interregionali LICE (Lega Italiana contro l’Epilessia) e SINC (Società Italiana di Neurofisiologia Clinica“, “Workshop Ictus Ischemico e dislipidemia“, Meeting Internazionale “Mitochondrial ;Medicine Genomit“, Convegno “Pisa Muscle Award” e Simposio “Gruppo Clinico Italiano FSHD (Distrofia Muscolare Facio-Scapolo-Omerale)“.

Oltre a tali eventi, la sera di venerdì 17 novembre, presso la suggestiva location degli Arsenali Repubblicani, si terrà, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, una Cena di Gala a favore della “Fondazione Un Passo per Te” che promuove la ricerca nelle malattie neuromuscolari, il cui ricavato sarà pertanto devoluto alla ricerca di dette patologie e nel corso della stessa verranno assegnati due premi, vale a dire il “Premio Pisa Muscle Award” ed il “Premio Gianna Gambaccini“, quest’ultimo in ricorda dell’Assessore del Comune di Pisa prematuramente scomparsa.

A delineare le linee guida delle riferite giornate provvede il Prof. Gabriele Siciliano, sottolinea: “Si tratta di una serie di eventi che abbiamo voluto dedicare alle malattie neurologiche, avendo come argomenti da trattare l’ictus, l’epilessia, i disturbi del sonno ed altre malattie rare, per poi, all’interno dei tre giorni, esservi uno spazio con uno sguardo specifico rivolto alle malattie neuromuscolari che sappiamo essere molto spesso patologie incurabili, per cui pertanto dal punto di vista della ricerca vi è ancora molto da fare, ragion per cui vi saranno dedicati due eventi in particolare, uno il 17 e l’altro il 18 novembre. Posso peraltro affermare conclude il Prof. Siciliano, che vi sono delle importanti novità soprattutto dal punto di vista della ricerca scientifica, sappiamo ad esempio che le malattie neuromuscolari includono la SLA , patologia neurodegenerativa purtroppo quasi sempre fatale, al pari delle distrofie muscolari per le quali la causa è genetica e quindi non facilmente curabili, mentre ad oggi abbiamo potuto sperimentare delle terapie con dei risultati rilevanti ed è di questo che si parlerà e su questo sarà altresì riconosciuto il Premio “Pisa Muscle Award” che verrà consegnato il 17 novembre presso l’Aula Magna della Sapienza dell’Università di Pisa“.



La riferita importanza della ricerca ed a quale punto sia la stessa arrivata lo chiarisce la Dr.ssa Giulia Ricci, rilevando come: “La maggior parte delle malattie neuromuscolari sono classificate fra quelle rare geneticamente determinate e per le quali, ad oggi, non esistono terapie per la stragrande maggioranza delle stesse, ancorché negli ultimi 20 anni si sia assistito ad una vera e propria rivoluzione nell’ambito della ricerca, la prima delle quali costituita dall’aver dato un nome e cognome ed una caratterizzazione genetica alla maggior parte di tali patologie ed è pertanto chiaro che conoscere il gene significa poi conoscere i meccanismi che, all’interno del sistema neuromuscolare, vanno poi ad alterarne la funzionalità ed è pertanto il motivo per cui stiamo studiando il target dei bersagli su cui intervenire per andare a modificare attraverso un trattamento farmacologico l’evoluzione della malattie, e per alcune di queste forme stiamo ottenendo positivi risultati“.

