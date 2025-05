Pisa ospita il seminario annuale della Circle U. Student Union: al centro il benessere studentesco e l’intelligenza artificiale

Written by admin• 5:11 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Nei giorni scorsi si è svolto a Pisa l’incontro annuale della Circle U. Student Union (CUSU), l’associazione che riunisce i rappresentanti degli studenti delle nove università europee appartenenti all’Alleanza Circle U. L’iniziativa, ospitata dall’Università di Pisa, ha visto la partecipazione di studenti e studentesse provenienti da tutta Europa, coinvolti in giornate di confronto, formazione e condivisione di buone pratiche.

Durante il Physical Seminar, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di incontrare docenti e membri dello staff impegnati nei progetti tematici dell’Alleanza. Tra questi, Alessio Cavicchi e Alessandra Meoni, attivi nel gruppo di lavoro dedicato al Societal Engagement, e Francesco Marcelloni, che ha illustrato lo stato dell’arte e i prossimi sviluppi del Knowledge Hub on Artificial Intelligence, di cui è coordinatore.

Uno dei momenti centrali dell’incontro è stata la stesura del nuovo Position Paper sul tema del benessere studentesco, con un focus particolare sulla salute mentale. Il documento, redatto dai rappresentanti CUSU, propone una visione condivisa e multisistemica per promuovere ambienti universitari più sani e inclusivi, individuando pratiche efficaci e le principali criticità da superare.

Nel pomeriggio di lunedì 13 maggio, l’evento si è aperto anche alla comunità studentesca pisana, con un incontro al Polo Porta Nuova. Insieme alle Circle U. Ambassadors Agata, Anna e Susanna, i rappresentanti hanno dialogato con studenti e studentesse interessati a conoscere le attività e le opportunità offerte dall’Alleanza.

Il seminario pisano si concluderà con la partecipazione dei delegati CUSU alla General Assembly di Circle U., che riunirà a Pisa i rettori e i rappresentanti istituzionali delle nove università partner.

Tra i presenti all’incontro figurano Nora Marie Hager e Monica Celine Jacobsen (University of Oslo), Sterenn Le Cor (Université Paris Cité), Clara Michel Plácido e Sarah Hornemann (Humboldt University Berlin), Yassine Ciampi (UCLouvain), Florian Tschebul (University of Vienna), Sarah Marie Mogensen (University of Aarhus), oltre ai rappresentanti dell’Università di Pisa, Gaia Magliani e Lorenzo Velardita.

