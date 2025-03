Written by admin• 8:01 am• Pisa SC

PISA – Riviviamo la vittoria nerazzurra contro il Mantova nelle parole in rima del nostro poeta Sandro Cartei.

Due sconfitte consecutive, poi anche l’alluvione

Ma Pisa non si piega, recita ancora uno striscione

E dopo che lo Spezia ha pareggiato

Oggi tocca a noi, fare il massimo risultato

Piccinini sradica un pallone, e Tramoni è bello lesto

Andiamo subito in vantaggio…calma, è ancora presto

Dopo dieci minuti, la pareggia Mancuso

Davanti a Semper, in gol, facilmente ha concluso

Per il resto del primo tempo, il Pisa è sembrato un po’ contratto

Ma nell’aria, c’era voglia di riscatto

Secondo tempo, pronti via, ecco l’episodio che dà la scossa

Il capitano ci riporta in vantaggio, tutti avanti…alla riscossa

I ragazzi premono, corrono, l’Arena spinge forte

Il Piccio recupera un altro pallone, Tramoni traccia la nostra sorte

Accarezza il pallone, come solo lui sa fare

Lo piazza fra palo e portiere, e sotto la Nord, può esultare

Finisce così, tre a uno per i nostri colori

Da ora alla fine, saran batticuori

Un altro mattoncino, per raggiungere qualcosa che non si può nominare

Ma se continuiamo così, è lecito sognare

Last modified: Marzo 17, 2025