Pisa – Mantova 3-1. Doppio Tramoni e capitan Caracciolo fanno volare il Pisa a più cinque dal terzo posto

PISA – Il Pisa supera il Mantova per 3-1 e torna al successo dopo due sconfitte consecutive tornando a più cinque sullo Spezia terzo in graduatoria. La squadra di Inzaghi crede sempre di più al sogno Serie A e lo fa anche grazie alla vittoria di oggi dove i protagonisti sono soprattutto Tramoni autore di una doppietta che è tornato al gol che mancava dal 29 dicembre scorso e capitan Caracciolo che come contro la Carrarese con un incornata delle sue ha riportato ad inizio ripresa in vantaggio i suoi. A poco serve la rete di Mancuso per il momentaneo pareggio degli ospiti. Il Pisa vola a più cinque.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Filippo Inzaghi deve fare a meno di Vignato ancora indisponibile, ma ritrova nei convocati Moreo anche se inizialmente parte dalla panchina. Contro il Mantova il tecnico piacentino schiera dal primo minuto Morutan e Tramoni. A centrocampo Piccinini ritrova il suo posto al fianco di Marin. Tourè e Angori sono gli esterni. Morutan e Tramoni sono schierati un passo indietro rispetto a Lind unica punta. Il tecnico Davide Possanzini dovrà rinunciare agli infortunati Brignani ex di turno e Galuppini e anche al difensore Cella, colpito da un grave lutto familiare. Squalificato invece capitan Burrai. Recuperano invece Ruocco e Muroni, ma partono dalla panchina. Giornata di sole, anche se disturbata leggermente dal vento. Arbitra Bonacina della sezione di Bergamo davanti ad oltre 8.000 spettatori.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Mantova in biancorosso. “Uniti Lottiamo Ancora Oggi”, questo il messaggio lanciato dalla Curva Nord Maurizio Alberti prima del match contro il Mantova. E’ proprio la formazione di Inzaghi a dare il calcio di avvio alla partita che si sarebbe dovuta giocare sabato, ma è stata rinviata per l’allerta rossa causata dalla piena dell’Arno. Il Pisa parte come al solito forte, portando il pressing alto fino all’area di rigore avversaria. Dopo cinque minuti il primo ammonito del match è Caracciolo in pratica al primo fallo della partita. Il primo intervento Festa lo deve compiere (7′) cross da sinistra di Morutan per la testa di Angori, palla deviata dal portiere oltre la traversa. Poco dopo su una bella palla riconquistata al limite Bonfanti va al tiro con il sinistro, Festa blocca con sicurezza. Il Mantova non sta a guardare e conquista un corner che però non ha esito. Al 12′ però passano i nerazzurri: pasticcio in difesa del Mantova con Giordano, ne approfitta Tramoni che non ci pensa due volte e di prima intenzione conclude con un destro potente che si infila nell’angolino alla destra di Festa: 1-0. Torna al gol Tramoni che mancava dal 29 dicembre 2024 gol decisivo a Marassi nella vittoria contro la Sampdoria. Vantaggio meritato. Weiser finisce sulla lista dei cattivi per il Mantova. La formazione di Possanzini perviene però a sorpresa al pareggio. Splendida palla di Radaelli per Mancuso che controlla e di prima intenzione lascia partire un destro preciso e angolato, Semper non può nulla: 1-1. La risposta del Pisa è immediata. Tramoni se ne va ma il suo tiro viene respinto, ma sulla traiettoria c’è Angori, il cui sinistro termina di un soffio sopra la traversa. Peccato. Sulla lista dei cattivi finisce anche Angori per un ingenuo fallo commesso a centrocampo. Il Pisa spinge. Bel fraseggio Angori – Tramoni – Angori a sinistra cross in mezzo per il colpo di testa di Tourè che termina alto. Il Mantova copre bene tutti gli spazi. Spunto offensivo molto interessante di Tramoni prima del finale di primo tempo. Niente di fatto. Viene concesso un solo minuto di recupero. L’ultima occasione è per Piccinini, ma il suo destro al volo è altissimo. La prima frazione si chiude sull’1-1.

IL SECONDO TEMPO. La ripresa si apre con l’ingresso di Sernicola per Angori. Il Pisa parte fortissimo Lind lanciato a rete mastica il diagonale, palla sul fondo di un soffio. La rete è nell’aria però e arriva poco dopo su azione d’angolo con lo splendido cross di Morutan per la testa di capitan Caracciolo che svetta più alto di tutti pallo che tocca il palo e si infila: 2-1. Caracciolo che sigla il suo secondo gol stagionale dopo quello decisivo realizzato contro la Carrarese nella prima gara del 2025. Il Pisa però vuole chiudere il match. Tramoni si divora il tris su invito di Piccinini, con Festa che devia la sfera in angolo. Il Mantova in questa fase è in netta difficoltà. Possanzini corre ai ripari: dentro Fiori e fuori Giordano. Il Pisa però continua ad attaccare Tramoni conquista palla al limite e lascia partire un sinistro che termina alle spalle di festa: 3-1. Doppietta personale per Tramoni. Esulta l’Arena. Grossa svista dell’arbitro intorno al 70′. Brutto fallo su Lind a centrocampo Bonacina fa proseguire, Sernicola va alla conclusione bloccata da Festa, ma non sanziona l’intervento sul danese. Doppio cambio nel Mantova: dentro Bragantini e Aramu, fuori Wieser e Mensah. Svista della difesa nerazzurra e Mantova pericoloso al 73′ con Radaelli, il suo sinistro per fortuna del Pisa termina a lato, Semper in quell’occasione non avrebbe potuto niente. Si rimane sul 3-1. Inzaghi richiama Morutan e Bonfanti, dentro Moreo e Rus. Pisa in totale controllo del match. I nerazzurri dominano il match e vanno vicini al poker in almeno due circostanze con Tramoni, tiro respinto poi deviatp in angolo e poi con un colpo di testa di Lind al termine di una spettacolare azione orchestrata da Moreo a sinistra. Al minuto 87 espulso Paoletti reo di un brutto fallo da dietro su Marin. La squadra di Possanzini soffre. Sono quattro i minuti di recupero.

PISA – MANTOVA 3-1

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti (76′ Rus); Touré (89′ Calabresi), Marin, Piccinini (66′ Hojholt), Angori (46′ Sernicola); Morutan (76′ Moreo), Tramoni; Lind. A disp. Nicolas, Loria, Meister, Solbakken, Castellini, Abildggaard, Arena. All. Filippo Inzaghi

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Radaelli, Redolfi, Solini (84′ Bani); Trimboli, Paoletti; Giordano (60′ Fiori), Wieser (71′ Aramu), Mancuso (84′ Debenedetti); Mensah (71′ Brugantini). A disp. Sonzogni, Botti, Ruocco, Fedel, Artioli, Muroni, De Maio. All. Davide Possanzini.

ARBITRO: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo (Ass. Del Giovane-Cipressa). Quarto ufficiale Castellone. VAR Dionisi. AVAR Miele

RETI: 12′ e 65′ Tramoni (P), 23′ Mancuso (M); 49′ Caracciolo (P)

NOTE: temperatura intorno ai 13 gradi, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Caracciolo (P), Wieser (M), Angori (P). Espulso (85′) Paoletti rosso diretto. Angoli 9-1. Rec pt 1′; st 4′.

Last modified: Marzo 16, 2025