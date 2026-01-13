COISP Pisa: “Soddisfazione per il potenziamento degli organici della Polizia di Stato”

Written by admin• 9:35 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del COISP Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia.

Il Sindacato Indipendente di Polizia COISP di Pisa esprime grande soddisfazione per il piano di assegnazioni di gennaio 2026 relativo al personale del ruolo ispettori e degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, che interesserà anche la provincia di Pisa.

Il provvedimento prevede un rafforzamento concreto degli organici, sia per la Questura di Pisa sia per il Commissariato di Pontedera, oltre a un potenziamento significativo della Polizia Stradale e della Polizia di Frontiera Aerea.

«Questo incremento – spiega il segretario provinciale Simone Carnasciali – consentirà di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza e di dare una boccata d’ossigeno alle poliziotte e ai poliziotti che, negli ultimi anni, hanno dovuto operare in condizioni di forte carenza di personale, anche in relazione alle peculiarità di un territorio complesso come quello pisano».

Un territorio, sottolinea il COISP, di grande rilevanza nazionale e internazionale, caratterizzato dalla presenza di tre università, di un ospedale di eccellenza come Cisanello, di un aeroporto internazionale e di numerose aziende che operano sui mercati esteri.

«Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro sindacale costante, basato su attenzione, perseveranza e dialogo costruttivo», aggiunge Carnasciali, che rivolge un ringraziamento all’onorevole Edoardo Ziello e al sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni.

«Ancora una volta – conclude – si dimostra che la sicurezza è un bene comune sul quale è necessario investire e fare squadra tra istituzioni, politica e operatori del settore».

