Pisa, guasto all’acquedotto: servizio idrico ripristinato quasi ovunque

2:57 pm• Pisa, Attualità

PISA – Acque comunica che, a seguito delle manovre effettuate sulla rete, l’erogazione idrica è stata regolarmente ripristinata nelle zone di Ospedaletto, Riglione, Oratoio, Putignano e Sant’Ermete.

Potrebbero comunque verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si risolveranno spontaneamente in breve tempo.

Restano invece alcune utenze ancora interessate dalla mancanza d’acqua tra via Fagiana e via Malpighi: per queste, il completo ripristino del servizio è previsto entro le ore 18 di oggi.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389 (servizio gratuito e attivo 24 ore su 24).

Settembre 9, 2025