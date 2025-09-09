Pisa, guasto all’acquedotto: interruzioni idriche in corso

Written by admin• 2:38 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Acque SpA informa che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Pisa, oggi, martedì 9 settembre, si stanno registrando interruzioni dell’erogazione dell’acqua nelle zone di Ospedaletto, Riglione e Oratoio. Sono segnalati inoltre cali di pressione a Putignano e Sant’Ermete.

I tecnici sono al lavoro per individuare l’origine del problema, che potrebbe essere legato a una perdita occulta. Al momento non è possibile indicare un orario preciso per il completo ripristino del servizio; seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.

Acque si scusa per il disagio e ricorda che per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389, attivo 24 ore su 24 e gratuito.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Settembre 9, 2025