Pisa, al via il nuovo anno educativo: riaprono i nidi Betti e Cep dopo la ristrutturazione

PISA- È iniziato questa mattina, martedì 9 settembre, il nuovo anno educativo per i nidi d’infanzia del Comune di Pisa.
In occasione della prima giornata, dedicata alla Festa dell’accoglienza per le famiglie, l’assessore alle politiche educative ha fatto visita ai due nidi Betti e Cep, riaperti dopo importanti lavori di ristrutturazione, per augurare un buon inizio ad educatrici, personale e genitori.

I lavori di ristrutturazione: più posti e spazi moderni

I nidi Betti (Pisanova) e Cep hanno riaperto le porte dopo quasi due anni di chiusura, a seguito di interventi finanziati con fondi PNRR nell’ambito del “Piano Asili Nido” del Comune di Pisa, che coinvolge in totale cinque strutture comunali.

  • Nido Betti
    • Tipologia intervento: ristrutturazione, riqualificazione funzionale, adeguamento antisismico ed energetico.
    • Nuova organizzazione: due unità autonome, con spazi dedicati a gruppi di medio-piccoli e medio-grandi.
    • Capienza: passa da 33 a 38 bambini (+5 posti).
    • Importo lavori: 890.000 €, di cui 495.000 € da fondi PNRR e FOI, e 395.000 € da risorse comunali.
    • Innovazioni: nuovi servizi igienici, impianto antincendio, maggiore efficienza energetica e riduzione dei consumi.
  • Nido Cep
    • Tipologia intervento: ristrutturazione complessiva, adeguamento sismico e riqualificazione degli spazi.
    • Nuova organizzazione: due unità didattiche autonome con la nuova sezione lattanti.
    • Capienza: passa da 25 a 30 bambini (+5 posti).
    • Innovazioni: cucina ex novo, illuminazione LED con sensori intelligenti, isolamento termico migliorato, nuovi impianti e pavimentazioni.
    • Importo lavori: 620.000 €, di cui 355.000 € da fondi PNRR e FOI, e 265.000 € a carico del Comune.

Gli altri cantieri in corso

Oltre ai lavori già conclusi nei nidi Betti e Cep, proseguono i cantieri per la costruzione ex novo di tre nuove strutture:

  • il Nido San Biagio a Cisanello,
  • il Nido I Passi,
  • il Nido Toniolo a Porta a Lucca.

L’offerta educativa complessiva

Per l’anno educativo 2025-2026, l’offerta complessiva dei servizi per la prima infanzia a Pisa è così organizzata:

  • 8 nidi comunali a gestione diretta
  • 5 nidi a gestione indiretta
  • 13 nidi privati autorizzati o accreditati

In totale, l’offerta pubblica è di 500 posti, a cui si aggiungono oltre 300 posti nelle strutture private, per un totale di 26 nidi d’infanzia e più di 900 posti disponibili.

Iscrizioni e lista di attesa

Per l’anno educativo in corso sono pervenute 632 domande:

  • 239 conferme di vecchi iscritti,
  • 124 nuovi iscritti lattanti,
  • 269 nuovi divezzi.

Sono stati assegnati 479 posti; la lista di attesa aggiornata al 31 agosto conta 87 bambini, che scendono a 82 considerando le assegnazioni in corso. La Direzione Servizi Educativi aggiornerà le graduatorie con cadenza quindicinale.

Calendario e orari

L’inserimento dei bambini avverrà in maniera graduale:

  • Martedì 9 settembre → Festa dell’accoglienza, dalle 9:30 alle 12:30 (senza servizio pranzo).
  • 10 – 12 settembre → orario ridotto 8:00 – 13:30 con pranzo.
  • 15 settembre – 10 ottobre → entrata 7:40 – 9:30, uscita breve 13:00 – 13:30, uscita lunga 15:00 – 15:30.
  • Da lunedì 13 ottobre → orario completo:
    • Sezione piccoli7:40 – 15:30
    • Sezione medio-grandi7:40 – 16:30 (uscita intermedia 13:00 – 13:30).

Presso i nidi San Biagio e Albero Verde sarà attivo anche quest’anno il servizio prolungato fino alle 18:00.

Bando “Nidi Gratis”

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, ha confermato anche per l’anno educativo 2025-2026 il bando “Nidi Gratis”, che sostiene le famiglie con ISEE fino a 40.000 €.
Sono state ammesse 322 domande per un finanziamento complessivo di 817.929 €.

