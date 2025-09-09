Pisa, al via il nuovo anno educativo: riaprono i nidi Betti e Cep dopo la ristrutturazione

Written by admin• 3:06 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- È iniziato questa mattina, martedì 9 settembre, il nuovo anno educativo per i nidi d’infanzia del Comune di Pisa.

In occasione della prima giornata, dedicata alla Festa dell’accoglienza per le famiglie, l’assessore alle politiche educative ha fatto visita ai due nidi Betti e Cep, riaperti dopo importanti lavori di ristrutturazione, per augurare un buon inizio ad educatrici, personale e genitori.

I lavori di ristrutturazione: più posti e spazi moderni

I nidi Betti (Pisanova) e Cep hanno riaperto le porte dopo quasi due anni di chiusura, a seguito di interventi finanziati con fondi PNRR nell’ambito del “Piano Asili Nido” del Comune di Pisa, che coinvolge in totale cinque strutture comunali.

Nido Betti Tipologia intervento : ristrutturazione, riqualificazione funzionale, adeguamento antisismico ed energetico. Nuova organizzazione : due unità autonome, con spazi dedicati a gruppi di medio-piccoli e medio-grandi . Capienza : passa da 33 a 38 bambini (+5 posti). Importo lavori : 890.000 € , di cui 495.000 € da fondi PNRR e FOI, e 395.000 € da risorse comunali. Innovazioni : nuovi servizi igienici, impianto antincendio, maggiore efficienza energetica e riduzione dei consumi.

Nido Cep Tipologia intervento : ristrutturazione complessiva, adeguamento sismico e riqualificazione degli spazi. Nuova organizzazione : due unità didattiche autonome con la nuova sezione lattanti . Capienza : passa da 25 a 30 bambini (+5 posti). Innovazioni : cucina ex novo, illuminazione LED con sensori intelligenti, isolamento termico migliorato, nuovi impianti e pavimentazioni. Importo lavori : 620.000 € , di cui 355.000 € da fondi PNRR e FOI, e 265.000 € a carico del Comune.



Gli altri cantieri in corso

Oltre ai lavori già conclusi nei nidi Betti e Cep, proseguono i cantieri per la costruzione ex novo di tre nuove strutture:

il Nido San Biagio a Cisanello,

a Cisanello, il Nido I Passi ,

, il Nido Toniolo a Porta a Lucca.

L’offerta educativa complessiva

Per l’anno educativo 2025-2026, l’offerta complessiva dei servizi per la prima infanzia a Pisa è così organizzata:

8 nidi comunali a gestione diretta

5 nidi a gestione indiretta

13 nidi privati autorizzati o accreditati

In totale, l’offerta pubblica è di 500 posti, a cui si aggiungono oltre 300 posti nelle strutture private, per un totale di 26 nidi d’infanzia e più di 900 posti disponibili.

Iscrizioni e lista di attesa

Per l’anno educativo in corso sono pervenute 632 domande:

239 conferme di vecchi iscritti,

124 nuovi iscritti lattanti,

269 nuovi divezzi.

Sono stati assegnati 479 posti; la lista di attesa aggiornata al 31 agosto conta 87 bambini, che scendono a 82 considerando le assegnazioni in corso. La Direzione Servizi Educativi aggiornerà le graduatorie con cadenza quindicinale.

Calendario e orari

L’inserimento dei bambini avverrà in maniera graduale:

Martedì 9 settembre → Festa dell’accoglienza, dalle 9:30 alle 12:30 (senza servizio pranzo).

→ Festa dell’accoglienza, dalle (senza servizio pranzo). 10 – 12 settembre → orario ridotto 8:00 – 13:30 con pranzo.

→ orario ridotto con pranzo. 15 settembre – 10 ottobre → entrata 7:40 – 9:30 , uscita breve 13:00 – 13:30 , uscita lunga 15:00 – 15:30 .

→ entrata , uscita breve , uscita lunga . Da lunedì 13 ottobre → orario completo: Sezione piccoli → 7:40 – 15:30 Sezione medio-grandi → 7:40 – 16:30 (uscita intermedia 13:00 – 13:30 ).

→ orario completo:

Presso i nidi San Biagio e Albero Verde sarà attivo anche quest’anno il servizio prolungato fino alle 18:00.

Bando “Nidi Gratis”

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, ha confermato anche per l’anno educativo 2025-2026 il bando “Nidi Gratis”, che sostiene le famiglie con ISEE fino a 40.000 €.

Sono state ammesse 322 domande per un finanziamento complessivo di 817.929 €.

