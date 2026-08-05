Gianassi (Pd): “Stop piano incremento bancarelle nel sito Unesco con i fondi PNRR. Rispettare storia, tradizione e valore culturale dei luoghi simbolici”

Written by Redazione• 2:02 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Giannassi, Deputato della Repubblica (PD).

Un’interrogazione parlamentare per chiedere al Governo una verifica urgente sul progetto di riqualificazione di Piazza Manin a Pisa e sulla compatibilità delle scelte dell’Amministrazione comunale con gli obiettivi del PNRR. A presentarla è stato il deputato del Partito Democratico Federico Gianassi, insieme ai parlamentari dem Simona Bonafè, Emiliano Fossi, Arturo Scotto e Marco Simiani.

«Le risorse del PNRR non possono essere utilizzate per snaturare uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico e culturale italiano – dichiara Gianassi –. Dopo che il caso è stato sollevato dai consiglieri comunali del Pd di Pisa, è necessario fare chiarezza».

Al centro dell’interrogazione ci sono il previsto aumento delle bancarelle da sei a dodici postazioni e l’insediamento di nuove strutture commerciali all’interno della fascia di rispetto UNESCO. Scelte che, secondo i firmatari, apparirebbero incompatibili con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e riqualificazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Un progetto nato per migliorare la qualità dello spazio pubblico e rilanciare la bellezza non può trasformarsi in un’operazione di espansione dell’occupazione del suolo pubblico», prosegue il deputato.

L’iniziativa parlamentare sostiene la posizione portata avanti dai consiglieri comunali del Pd Marco Biondi e Silvia Pagnin, insieme ad associazioni e cittadini.

«Chiediamo al Governo di accertare il rispetto degli obiettivi del PNRR, a partire dall’obbligo di non arrecare danni all’ambiente e di contribuire alla tutela della zona UNESCO. Piazza Manin e l’accesso a Piazza dei Miracoli devono essere valorizzati e restituiti ai cittadini di Pisa», conclude Gianassi.

FOTO TRATTA DA WIKIPEDIA.

Last modified: Agosto 5, 2026