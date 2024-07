Pisa, Gelateria De’ Coltelli celebra 20 anni di successi con eventi speciali e premi esclusivi

Scritto da admin• 5:08 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – La Gelateria De’ Coltelli, fondata da Gianfrancesco Cutelli l’8 luglio 2004, festeggia il suo ventesimo anniversario con eventi speciali e premi per i clienti.

Chi è nato l’8 luglio riceverà una vaschetta di gelato gratis, mentre chi è nato esattamente l’8 luglio 2004 otterrà una vaschetta da 1 kg e gadget esclusivi. Tre fortunati che troveranno una nocciola d’oro nel gelato alla nocciola vinceranno un gelato gratuito al giorno per un anno, in omaggio a “La fabbrica di cioccolato”. Il fotografo Nicola Ughi sarà presente per ritrarre i clienti, e la foto migliore riceverà una tessera ricaricabile da 100€.

Rinomata a livello nazionale e internazionale, la gelateria ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio come migliore gelateria artigianale d’Italia nel 2017. La Gelateria De’ Coltelli continua a rappresentare un’eccellenza gastronomica, valorizzando ingredienti naturali e frutta di stagione.

Last modified: Luglio 5, 2024