Viabilità, modifiche al traffico nella rotatoria dell’Ordine del Santo Sepolcro a Cisanello per lavori urgenti di Acque

Written by Redazione• 6:44 pm• Pisa, Attualità

Dal 20 luglio al 7 agosto chiusa una parte della carreggiata sul lato di via Maccatella

PISA – Il Comune di Pisa informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di ripristino della rete fognaria eseguiti da Acque Spa, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità nell’area della rotatoria dell’Ordine del Santo Sepolcro. I provvedimenti saranno in vigore dalle ore 8.00 di lunedì 20 luglio alle ore 18.00 di venerdì 7 agosto.

Nel dettaglio, sarà chiusa al transito veicolare una parte della carreggiata della rotatoria dell’Ordine del Santo Sepolcro, sul lato di via Maccatella, con accesso consentito esclusivamente ai mezzi impegnati nei lavori.

Per garantire la circolazione nell’area interessata dall’intervento, saranno inoltre adottati i seguenti provvedimenti: in via Maccatella, all’intersezione con via Friuli, sarà installata la segnaletica di “strada a fondo chiuso”; in via Venezia Giulia, nel tratto compreso tra via Romagna e via Cisanello, sarà temporaneamente invertito il senso di marcia. In via Cisanello, sulla carreggiata in direzione dell’Ospedale di Cisanello, in prossimità della rotatoria dell’Ordine del Santo Sepolcro, sarà istituito un restringimento di carreggiata.

Last modified: Luglio 17, 2026