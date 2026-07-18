Written by Luglio 18, 2026 7:11 am Pisa, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

“Sunset On Tour”: sabato 18 luglio il terzo appuntamento al Bagno degli Americani

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TIRRENIA – Prosegue il successo di “Sunset On Tour”, il format estivo che anima le serate del litorale pisano con musica, tramonti e divertimento. Dopo l’ottima partecipazione registrata nei primi due eventi, sabato 18 luglio il Bagno degli Americani ospiterà il Chapter III, il terzo appuntamento della rassegna, pronto a regalare un’altra serata all’insegna della convivialità e della buona musica.  

L’evento prenderà il via dalle ore 20.00 con l’Aperitif Time, accompagnato dal sound di Simone Giallongo, per vivere il fascino del tramonto sul mare in un’atmosfera rilassata e coinvolgente.

Dalle 22.30 spazio al Beach Party, che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte con i dj set di Emiss e Fabi Rag, protagonisti di una selezione musicale pensata per far ballare gli amanti delle notti estive direttamente sulla spiaggia.  

L’appuntamento è quindi per sabato 18 luglio, al Bagno degli Americani (Viale del Tirreno 8, Pisa), per una nuova serata dedicata ai “Sunset Lovers”, tra aperitivo vista mare, dj set e un’atmosfera che celebra l’estate in tutte le sue sfumature.

Last modified: Luglio 17, 2026
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