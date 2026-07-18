“Sunset On Tour”: sabato 18 luglio il terzo appuntamento al Bagno degli Americani

TIRRENIA – Prosegue il successo di “Sunset On Tour”, il format estivo che anima le serate del litorale pisano con musica, tramonti e divertimento. Dopo l’ottima partecipazione registrata nei primi due eventi, sabato 18 luglio il Bagno degli Americani ospiterà il Chapter III, il terzo appuntamento della rassegna, pronto a regalare un’altra serata all’insegna della convivialità e della buona musica.
L’evento prenderà il via dalle ore 20.00 con l’Aperitif Time, accompagnato dal sound di Simone Giallongo, per vivere il fascino del tramonto sul mare in un’atmosfera rilassata e coinvolgente.
Dalle 22.30 spazio al Beach Party, che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte con i dj set di Emiss e Fabi Rag, protagonisti di una selezione musicale pensata per far ballare gli amanti delle notti estive direttamente sulla spiaggia.
L’appuntamento è quindi per sabato 18 luglio, al Bagno degli Americani (Viale del Tirreno 8, Pisa), per una nuova serata dedicata ai “Sunset Lovers”, tra aperitivo vista mare, dj set e un’atmosfera che celebra l’estate in tutte le sue sfumature.Last modified: Luglio 17, 2026