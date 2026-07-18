Domenica 19 luglio arriva GRAMSCIC spettacolo comico teatrale tra ironia e riflessione

Written by Redazione• 7:16 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

E per gli appassionati di calcio alle ore 21 è possibile vedere la partita SPAGNA ARGENTINA.

CALAMBRONE – Sul palco centrale di Eliopoli Summer domenica 19 luglio alle ore 22, i tre volti noti della fortunata serie tv di Sky I Delitti del Barlume, diretti dal regista Silvio Peroni, si cimentano in un testo contemporaneo e irriverente che porta la loro stessa firma, dando vita a uno spettacolo dai ritmi comici serrati, liberamente ispirato a “Iwona, principessa di Borgogna”. La storia portata in scena da Daniele Marmi, Guglielmo Favilla e Paolo Cioni si svolge durante una festa alla quale prendono parte i tre amici protagonisti: uno di loro si innamora a prima vista di una ragazza, Iwona.

Ma questa si rivela essere nient’altro che un busto di Antonio Gramsci che i tre amici trovano nel giardino della villa in cui si sta tenendo la festa. Un inconveniente da cui nascono, a cascate, incomprensioni, intrecci di situazioni paradossali e grottesche, dialoghi vivaci e malintesi che rendono la vicenda surreale e, allo stesso tempo, esilarante. Gli attori daranno prova della loro versatilità interpretando undici personaggi diversi. Una serata divertente all’insegna dell’ironia e della riflessione.

Per gli appassionati di calcio si ricorda che a partire dalle ore 21 è possibile vedere la partita sullo schermo di pedana Pandemonium in modo da soddisfare tutti i gusti delle persone. Spagna Argentina è pur sempre la finale dei campionati del mondo di calcio.

Tutti gli eventi sono gratuiti e accessibili da chiunque.

Last modified: Luglio 17, 2026