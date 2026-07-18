Rinasce la vecchia “passerella” col ponte ciclo pedonale: un pò di storia nel giorno che la vedrà risplendere

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PISA – Chi percorreva il Viale D’Annunzio fino agli inizi di questo millennio vedeva un ponte prevalentemente metallico con due grosse tubazioni. Era la passerella, anche pedonale, che collegava le due rive dell’Arno all’altezza di Cascine Nuove.

di Andrea Bartelloni

La storia di questa passerella inizia con un’altra struttura, il ponte delle Cascine o ponte Vittorio Emanuele II: costruito nel 1870, con le sue otto arcate, si trovava all’altezza della parte sterrata di via Deodato Orlandi, alla rotatoria di San Piero a Grado. Il ponte era chiamato popolarmente “dei moccoli” per le stalattiti che si formavano sotto le arcate negli inverni più gelidi, quando l’acqua piovana filtrava dai mattoni della carreggiata o, forse, dalle colorite imprecazioni di quanti scivolavano sul ghiaccio. La struttura fu travolta da una piena dell’Arno la notte dell’Epifania del 1920, è stata demolita e mai più ricostruita.

Nel 1913 al ponte Vittorio Emanuele II furono aggiunte delle tubature per approvvigionare d’acqua la città di Livorno: il notevole aumento demografico portò alla ricerca di acqua che fu reperita a Filettole e, attraversando San Rossore e l’Arno, raggiungere così la città labronica. La piena che portò via il ponte interruppe anche l’acquedotto che fu ripristinato nel 1922 costruendo una passerella di legno 400 metri più a monte con anche un passaggio pedonale.

Ma nel 1944 fu fatta saltare in aria dai tedeschi in ritirata lasciando solamente due piloni. Su questi piloni gli alleati ripristinarono l’acquedotto con una struttura provvisoria che, nel 1946 divenne definitiva con un passaggio pedonale su un tavolato di legno e sono queste le tubature che vedevamo percorrendo il viale D’Annunzio.

Arriviamo al 2002 quando verrà nuovamente demolita e rimarranno solo i due piloni storici. Oggi il ponte della passerella rinasce a nuova vita proprio su quei due piloni, ristrutturati, a collegare la pista ciclabile che da Pisa porta a Marina di Pisa con San Rossore. Una bellissima occasione per visitare il Parco e godere di una vista insolita del nostro Fiume e delle sue sponde.

Ebbene oggi tornerà a risplendere con una ciclopedalata che inizierà alle 9.30 dal Parco Stampace e arriverà a San Piero a Grado intorno alle ore 10.45 dove Comune di Pisa e autorità locali terranno l’inaugurazione del nuovo Ponte Ciclopedonale (nella foto Pisanews sopra) un’opera fortemente voluta dall’amministrazione Conti.

La foto è tratta da Facebook Pisa, la città il mare e il contado di Francesco Cerrai

Last modified: Luglio 17, 2026