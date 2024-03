Pisa, Forza Italia: comunicato del Consigliere Provinciale Roberto Sbragia

Scritto da admin• 1:17 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Consigliere Provinciale di Forza Italia, Roberto Sbragia.

“Il fascino della diretta, potrebbe dire qualcuno, e questo titolo sarebbe sicuramente un buon inizio per discutere con un sorriso sulla democrazia a Pisa e sulla sua attuazione. Il Consiglio Provinciale di Pisa, infatti, il 26 giugno 2023, votò all’unanimità – su richiesta del Consigliere Provinciale Roberto Sbragia di Forza Italia – una mozione sulla partecipazione democratica dei più di quattrocentomila pisani alla vita dell’Ente Provincia e sulla necessità che tutti i pisani potessero seguire in streaming le deliberazioni dei Consigli Provinciali. Quasi nove mesi dopo, nonostante le promesse ricevute – continua Sbragia – nulla è cambiato e i cittadini pisani non hanno ancora la possibilità di seguire in diretta ciò che viene discusso nelle sedute del Consiglio Provinciale. Si legge nella nota stampa, a causa di questo ritardo, abbiamo presentato un’ulteriore interrogazione al Presidente della Provincia per sapere in che punto si trovasse la nostra richiesta di democrazia e di trasparenza immediata riguardo ai lavori del Consiglio Provinciale. In nove mesi, dalla notte dei tempi, la natura umana avrebbe permesso la nascita di una nuova vita e speriamo che anche a livello politico il tempo trascorso dalla nostra richiesta possa inaugurare una nuova fase di democrazia e trasparenza diretta, così che anche in Provincia sia possibile seguire in diretta ciò che viene discusso durante i Consigli Provinciali. Speriamo – è il nostro entusiasmo politico che ci guida – che non sia necessario attendere ulteriormente. Naturalmente, manterremo la cittadinanza informata sugli sviluppi”.

Last modified: Marzo 5, 2024