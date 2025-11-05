Pisa festeggia i 106 anni di Erminia Digianantonio: una vita di coraggio, dedizione e affetto familiare

Written by admin• 1:43 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Il Comune di Pisa ha festeggiato il 106° compleanno della signora Erminia Digianantonio, nata il 1° novembre 1919, con una visita speciale da parte dell’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno, che le ha portato gli auguri del sindaco Michele Conti, accompagnati da un mazzo di fiori e da una pergamena celebrativa. La visita si è svolta presso la residenza per anziani dove la signora Erminia vive a Pisa.

Originaria di Trasaghis, un piccolo borgo della Carnia in provincia di Udine, Erminia è cresciuta in una famiglia contadina. Nel 1944 ha sposato Nicolino Cucurachi, finanziere in servizio a Gemona del Friuli, e insieme si sono trasferiti a Trieste, dove hanno affrontato gli anni difficili della guerra. In quel periodo la signora Erminia si è distinta per coraggio e prontezza d’animo, riuscendo persino a salvare il marito in una situazione di grave pericolo.

Dopo la guerra, la sua vita è stata segnata da dedizione alla famiglia e da un forte impegno nella comunità. Oggi Erminia vive serenamente a Pisa, circondata dall’affetto dei figli Paolo e Rosanna, che insieme all’assessore Bonanno hanno condiviso la gioia di questo importante traguardo, testimoniando l’affetto e la riconoscenza della città per una vita lunga, intensa e ricca di valori.

