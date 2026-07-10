Pisa festeggia i 100 anni di Fida Maestripieri

Written by Redazione• 1:03 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Comune di Pisa ha fatto gli auguri alla signora Fida Maestripieri, che il 9 luglio ha compiuto 100 anni. A incontrarla nella sua residenza pisana è stata l’assessore Elena Del Rosso, che le ha consegnato un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del sindaco Michele Conti.

Fida Maestripieri è nata a Pistoia il 9 luglio 1926. Durante l’infanzia ha vissuto gli anni della guerra, affrontando insieme alla famiglia tre sfollamenti sulla Montagna Pistoiese, tra Statigliana, Sarripoli e Monsummano Alto.

Da oltre 70 anni vive a Pisa, città in cui si è trasferita con il marito e dove ha costruito la propria famiglia nel quartiere delle Piagge. Volontaria Unitalsi e attiva nel gruppo Piccolo Gregge del Rinnovamento nello Spirito Santo presso la chiesa dei Frati Cappuccini di Pisa, ha dedicato molti anni alla vita della comunità.

Ancora oggi racconta con lucidità, passione e riconoscenza i tanti incontri e i momenti più significativi della sua vita.

Fida ha festeggiato il traguardo dei 100 anni circondata dall’affetto dei figli Daniela e Danilo, dei nipoti Chiara, Francesco e Massimo, dei bisnipoti Martino e Cecilia e di tutti i familiari.

Last modified: Luglio 10, 2026