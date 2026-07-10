Bientina, aperto il nuovo Spazio Enel in via del Vecchio Porto

Written by Redazione• 1:39 pm• Bientina

BIENTINA– Nuovo punto di riferimento per i servizi energetici a Bientina e, più in generale, per il Valdarno inferiore e la Valdera. In via del Vecchio Porto 18 ha aperto il nuovo Spazio Enel, con locali completamente rinnovati, ampi e accoglienti, pensati per offrire assistenza su forniture di elettricità, gas, connessioni in fibra ultraveloce, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

All’apertura sono intervenuti il vicesindaco di Bientina Alessandro Cai, i rappresentanti dell’Associazione Centro Commerciale Naturale Bientina, il responsabile Spazi Enel Partner Toscana e Umbria Daniele Rosati, il channel manager di Enel Energia Gabriele Ciardi e l’imprenditore Giacomo Pelagagge di Gea Solution, partner specializzato nella consulenza energetica che gestisce lo store e già presente con altri Spazi Enel sul territorio toscano.

Il nuovo punto vendita si aggiunge agli altri sportelli fisici presenti in provincia e sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

Nei nuovi locali sarà possibile richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, verificare pagamenti e consumi, attivare la domiciliazione delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e ricevere consulenze personalizzate per scegliere soluzioni adatte alle proprie abitudini di consumo.

All’interno dello Spazio Enel sarà inoltre possibile conoscere prodotti e servizi per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro, oltre a sottoscrivere offerte per la connessione in fibra ultraveloce.

Gli Spazi Enel integrano gli altri canali di contatto già attivi, come il contact center e il sito www.enel.it, attraverso i quali è possibile ricevere informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica e gas. In Toscana gli Spazi Enel, tra diretti e gestiti da imprenditori partner, sono complessivamente circa 90.

Presso lo store sarà possibile ricevere anche informazioni sul tema del rischio truffe. Dal 1° dicembre 2025, Enel ha introdotto il numero unico telefonico a tre cifre 140, gratuito sia da rete fissa che da rete mobile, pensato per garantire ai consumatori un canale di contatto immediato e sicuro.

Last modified: Luglio 10, 2026